 

Экс-губернатор Арканзаса – налицо разительный контраст между президентством Трампа и президентством Байдена — и не в пользу последнего

04.06.2024, 1:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Американцы видят разительный контраст между деятельностью Дональда Трампа и Джо Байдена на посту президента, в связи с чем множество сторонников Демократической партии начинают отворачиваться от неё, заявил в интервью Fox News бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби. По словам Хакаби, при Байдене США стало сложнее вести дела с Китаем, и страну заполнили нелегальные иммигранты.

ВЕДУЩИЙ: А сейчас к нам присоединяется следивший за всем нашим утренним эфиром экс-губернатор Арканзас Майк Хакаби. Господин губернатор, рады видеть вас в гостях нашей программы, ждём ваших комментариев.

МАЙК ХАКАБИ, бывший губернатор Арканзаса: По итогам только что показанного фрагмента передачи я бы сделал два основных вывода. 
 
Первый касается Китая. Налицо заметный контраст. Когда президентом был Дональд Трамп, Китаю пришлось поплатиться за те незаконные торговые сделки, которыми он занимался. Дональд Трамп его укротил, и отношения с Китаем у нас стали такими, какими им и полагалось быть. А затем пришёл Джо Байден, и мы знаем, насколько неблагонадёжен он сам и его родственники с их многомиллионными сделками с предприятиями Коммунистической партии Китая. От них ничего подобного ждать не приходится. Положение дел кардинально изменилось. И если люди не могут объективно оценить ситуацию и заключить, что Соединённым Штатам вести дела с Китаем при Дональде Трампе было бы гораздо лучше, чем при Джо Байдене, то я уже не в силах им чем-то помочь.
 
Второй связан с вопросом границы. Контраст здесь разительный. Трамп в ходе своего президентского срока взял границу под контроль. Он выполнил обещания насчёт строительства заграждений, доведения этого дела до конца, тогда как демократы лишь били себя в грудь по поводу «городов-убежищ» и твердили о своём гораздо большем сострадании. Потом в страну хлынули десять миллионов нелегалов и начали заполонять собой такие «синие» города (население которых преимущественно за Демократическую партию. — ИноТВ), как Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон… и сострадания у демократов вдруг поубавилось. Многим избирателям в тех городах такое положение дел уже порядком надоело. Думаю, многие из них, не признаваясь, что отдали бы предпочтение Трампу (поскольку не хотят, чтобы их с подачи демократов окрестили расистами, ксенофобами и ещё-чего-угодно-фобами), на выборах проголосуют именно за него, потому что им отвратительно то, что стало с их страной — они её теперь даже не узнают. 

Отличное интервью! Рад, что у вас было достаточно времени, чтобы побеседовать с президентом о его деятельности и достижениях — налицо разительный контраст между президенством Дональда Трампа и президенством Джо Байдена. Выбор как нельзя очевиден.

ВЕДУЩАЯ: Господин губернатор, я заметила, что в ходе интервью, где он рассказывал о том, чего он добился, и что случилось со страной… простите… Он с горечью отметил то, насколько мы оказались отброшены назад, или к худшему положению дел — особенно в том, что касается вопросов границы, Китая и западного полушария… Так что да, вышел действительно замечательный разговор. Большое спасибо, что нашли для нас время и поделились своими размышлениями по этому поводу. 

ВЕДУЩИЙ: Благодарим вас, господин губернатор.

ВЕДУЩИЙ: Спасибо. Неизменно признательны за уделённое нам время.

МАЙК ХАКАБИ: Благодарю.

Дата выхода в эфир 02 июня 2024 года. 


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