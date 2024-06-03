Эрик Трамп – демократы пытаются вывести Дональда Трампа из предвыборной гонки

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Американцы видят, как Демократическая партия во главе с президентом Джо Байденом пытается вывести кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа из предвыборной гонки, и поддерживают его, заявил в эфире Fox News сын Трампа Эрик. По словам Эрика Трампа, США любят его отца, и у него есть все шансы вновь занять пост президента страны.

МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая: Как заявил нам вчера президент Трамп, после того как на прошлой неделе его признали виновным по 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации деловых документов, в последние несколько дней его предвыборная кампания собрала почти 200 миллионов долларов пожертвований, из этой суммы 100 миллионов, как сообщается, — от вдовы бизнесмена Шелдона Адельсона, Мириам Адельсон.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Хорошая новость в том, что мы, думаю, установили рекорд всем рекордам по сбору средств.

МАРИЯ БАРТИРОМО: Отдельно президент подчеркнул, что сумма приблизилась к 200 миллионам сразу же после вердикта. Сайт по сбору средств на предвыборную кампанию Трампа рухнул из-за рекордного наплыва людей, желавших сделать малое пожертвование. Команда юристов президента Трампа подтвердила, что будет обжаловать вынесенное решение. В течение буквально нескольких часов после его оглашения, как отметил предвыборный штаб, была собрана рекордная сумма в малых пожертвованиях — 34,8 миллиона долларов, от которых 30% поступили от новых жертвователей.

Напомним, что обвинение предъявил окружной прокурор Манхэттена, демократ Элвин Брэгг, после того как федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк отказалась обвинить Трампа. Оглашение приговора судья Хуан Мерчан назначил на 11 июля, за четыре дня до открытия Национального съезда Республиканской партии в Милуоки.

До выборов остаётся всего 156 дней. В пятницу Келлиэнн Конуэй, в прошлом старший советник Трампа, в эфире программы Mornings with Maria на Fox Business сказала мне, что для большинства американцев вердикт мало что меняет.

КЕЛЛИЭНН КОНУЭЙ, бывший старший советник Дональда Трампа: Чего этот вердикт изменить не в состоянии, так это того, что Джо Байден стар на весь свой 81 год, до минуты, до секунды, и к ноябрю моложе не станет. Камала Харрис не в состоянии выдать связного предложения, даже если читает его с телесуфлёра. А спросишь их: «Что вы планируете делать с инфляцией?» — отвечают: «Трамп». «Энергетическая независимость?» «Трамп». «Граница?» «Трамп». «Ближний Восток?» «Трамп». «Украина?» Трамп». Вся их кампания построена вокруг того, как бы свалить Дональда Трампа, а не поднять Америку.

МАРИЯ БАРТИРОМО: Для эксклюзивной беседы на программе Sunday Morning Futures к нам присоединяется исполнительный вице-президент компании The Trump Organization и сын президента Трампа, Эрик Трамп.

Эрик, большое спасибо, что нашли дня нас время.

ЭРИК ТРАМП, сын Дональда Трампа, исполнительный вице-президент The Trump Organization: Доброе утро, Мария!



МАРИЯ БАРТИРОМО: Вы каждый день были с отцом в зале суда, видели всё развитие событий и последствия. Что вы можете сказать на сегодня? Какова ваша реакция?

ЭРИК ТРАМП: Это как «Повесть о двух городах». Захожу в суд — и вижу насквозь коррумпированного судью, чья дочь, кажется, собирает миллионы долларов фактически на том, что моего отца отправляют в тюрьму; суд смотрит только в одну сторону, каждого нашего свидетеля отклоняли. Потом отправляюсь вместе с ним в спорткомплекс Пруденшал-центр на турнир UFC 302 — вы только что показывали кадры, — и сорок тысяч зрителей просто в эйфории. Весь вечер, в том числе посреди боя они скандировали: «США! США! США! Мы любим Дональда Трампа!» И не сосчитать, сколько раз это звучало. Эта страна любит Дональда Трампа.

Буквально только что вы упомянули, что судья планирует огласить приговор за четыре для до Национального съезда Республиканской партии в Милуоки, главного дня всего предвыборного цикла для республиканцев, их центрального зрелищного мероприятия. Судья намечает дату оглашения приговора за четыре дня до того.

Американский народ не глуп, Мария, и прекрасно видит, что происходит. Из Дональда Трампа делают мученика. Никто в мире не верит, что сорок пятому президенту Соединённых Штатов Америки, который, вероятно, станет и сорок седьмым, выносят приговор по 34 пунктам обвинения, связанного с выплатой восемь лет назад 130 тысяч долларов, указанных в отчётности как юридические расходы.

Дата выхода в эфир 02 июня 2024 года.