Мнение: Голая Бузова

Все уже, конечно, слышали про очередной “голый скандал”, в котором на этот раз засветилась другая поп-дива (во всех смыслах) – не Ивлеева, но Бузова. Уже подключилась и Елена Мизулина, и всевозможная “патриотическая общественность” из тг-каналов, уже потекли жалобы и стоны от “защитников нравственности”.

Бузова, конечно, дала жару. Особенно пикантно, что всё происходило… в честь Дня Защиты Детей, 1 июня в Уфе на городском представлении.

Вообще можно было бы даже подумать, что это была какая-то целенаправленная и отчаянно смелая акция, ведь Бузова вышла не просто ПОЛУголая, но еще и в отчетливо латексном наряде, который в народе известен как “костюм для БДСМ”. То есть это был двойной или даже тройной вызов “общественной морали” в РФ времен СВО – БДСМ ведь тоже под запретом!

И при этом – не прошло и полугода после нашумевшей “голой вечеринки”, вокруг которой был устроен средневековый шабаш ханжества и лицемерия, превосходящий даже худшие советские образцы такого рода. И это ведь при том, что “голая вечеринка” имени Киркорова и Ивлеевой была ЗАКРЫТОЙ, то есть к ней была никак не применима излюбленная формула всех ханжей “Это же могли увидеть дети!”

В Уфе же девиц в BDSM-костюмах, “танцующих” в самых призывных позах, не просто “могли” увидеть дети – скорее, там дети не могли их НЕ увидеть, поскольку девицы выступали непосредственно на ДЕТСКОМ празднике!

Вопросы “морали” я не обсуждаю – если б в России была мораль, для нее были бы куда более значимые поводы. Интересен другой вопрос – КАК?! Все – и даже Бузова, со своей легендарной альтернативной вменяемостью – ведь наверняка видят, где, в какой стране они живут; видят, что здесь происходит; не могут не знать, чем ЧРЕВАТО настолько вольное поведение в этом заповеднике взбесившихся старых ханжей. Даже я, увидав первый раз ролик, на автомате удивился и задал себе глупый, конечно же, вопрос – “а чего ж она юбку-то не надела? Забыла?!”

И ведь вправду – мы дожили до того, что в нынешней стране такая СМЕЛОСТЬ – если это действительно была у Бузовой сознательная смелость – достойна уважения.

Однако я думаю, что это было нечто большее, чем смелость: это был инстинкт. Его ЗОВ. Вспомним, на каком фоне происходило это, в общем, анекдотическое выступление уже, мягко скажем, не совсем молодой (38 лет) Оленьки.

Буквально на следующий день вечером я включил Второй канал (“Россия”) – и на нем похожий на потасканного Вельзевула Соловьев как раз вещал: “Если нам советские люди, во всем себе отказывая, склепали Ядерный Щит – то почему мы должны его никак не использовать??” Другими словами, с главных федеральных каналов страны уже напрямую грозят началом ядерной войны. Вот на таком ФОНЕ выступила вдруг Бузова “с голой жо..й”, как это теперь докладывает ябеда Мизулина Старцам у Кнопки.

Это многократно описанный процесс – и во время Первой, и во время Второй мировых войн. Чем более кровопролитна война, чем меньше в обществе молодых здоровых мужчин и чем отчетливее лишения – тем короче становятся юбки и тем глубже декольте у женщин в тылу, тем развязнее и зазывнее женское поведение. И тут видимо не один “голый” материальный фактор – но и действие некоего инстинкта продолжения рода, возникший, возможно, еще у наших предков-обезьян в доисторические времена. Если род несет потери от каких-то катаклизмов – женские особи ДОЛЖНЫ стать доступнее, чтобы не допустить окончательного вымирания.

То есть – чем страшнее будет, пока подсознательно, становиться реальная ситуация, тем “развратнее” будет поведение самок. УМОМ в России все гонят от себя прочь все “дурные мысли”, в “уме” у всех растет благосостояние под руководством мудрых старцев; но It, всемогущее ОНО, внутреннее бессознательное – всегда сильнее “ума”, а заложенные инстинктивные программы меняют мотивацию независимо от нашего самонадеянного Я.

Казус с Бузовой показывает, что полиция и создаваемые летучие отряды инквизиции могут стараться как угодно в битве “за нравственность” – с самой атмосферой страха и тревоги они ничего поделать не смогут: женщины будут оголяться. Ивлеева каялась зря.