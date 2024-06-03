 

«Чужих детей не бывает» – Союз женщин попросил запретить ДНК-тесты в целях оспаривания отцовства

03.06.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В России хотят запретить предполагаемым отцам проверять генетическое родство с младенцем с помощью теста ДНК. Мера направлена на предотвращение распада молодых семей и борьбу с ростом числа разводов в России.

Соответствующее обращение Союз женщин России направил в Минздрав. В письме предлагается обязать частные и государственные медицинские организации отказывать отцам в проведении ДНК-тестов на подтверждение родства с ребёнком, а также запретить судам принимать такие справки в качестве доказательства.

– Предполагаемые новые правила не должны затронуть матерей, поскольку всегда есть риск, что в роддоме могут всё перепутать. Инициатива вынесена на общественное обсуждение, идёт сбор мнений, – прокомментировал законопроект источник в Минздраве.

Сейчас порядка 30% мужчин в России растят не своих детей. Как считают в Союзе женщин, эта цифра могла бы быть выше, если бы россияне не забывали о «традиционных, сакральных ценностях» и не отказывались от чужих детей или хотя бы выплаты алиментов за них.

– Запрет в первую очередь должен защитить детей и их матерей – они не виноваты в том, что в законодательстве существуют лазейки, позволяющие уйти от алиментов или отцовских обязанностей через ДНК-тесты. Наша задача – эти лазейки устранить. Чужих детей, как известно, не бывает, а отец – тот, кто воспитал, – пояснили в Союзе женщин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Бронь от мобилизации

03.06 / Мнение: Сибирь уже не сила

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Казахстан исключил Талибан из списка террористов

03.06 / Мнение: Цель санкций

03.06 / Мнение: Голая Бузова

03.06 / Мнение: Модная грязная обувь, индекс стриптизёрш и реальная инфляция в США

03.06 / Samsung Galaxy S24 Ultra завоевывает рынок ИИ-смартфонов

03.06 / Рамки экрана в iPhone 16 Pro и Pro Max станут самыми узкими в истории смартфонов

03.06 / Кардиолог объяснил, почему могут отекать конечности

03.06 / Первые изображения складного смартфона Honor Magic V Flip опубликованы в Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика