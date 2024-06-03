«Чужих детей не бывает» – Союз женщин попросил запретить ДНК-тесты в целях оспаривания отцовства

В России хотят запретить предполагаемым отцам проверять генетическое родство с младенцем с помощью теста ДНК. Мера направлена на предотвращение распада молодых семей и борьбу с ростом числа разводов в России.

Соответствующее обращение Союз женщин России направил в Минздрав. В письме предлагается обязать частные и государственные медицинские организации отказывать отцам в проведении ДНК-тестов на подтверждение родства с ребёнком, а также запретить судам принимать такие справки в качестве доказательства.

– Предполагаемые новые правила не должны затронуть матерей, поскольку всегда есть риск, что в роддоме могут всё перепутать. Инициатива вынесена на общественное обсуждение, идёт сбор мнений, – прокомментировал законопроект источник в Минздраве.

Сейчас порядка 30% мужчин в России растят не своих детей. Как считают в Союзе женщин, эта цифра могла бы быть выше, если бы россияне не забывали о «традиционных, сакральных ценностях» и не отказывались от чужих детей или хотя бы выплаты алиментов за них.

– Запрет в первую очередь должен защитить детей и их матерей – они не виноваты в том, что в законодательстве существуют лазейки, позволяющие уйти от алиментов или отцовских обязанностей через ДНК-тесты. Наша задача – эти лазейки устранить. Чужих детей, как известно, не бывает, а отец – тот, кто воспитал, – пояснили в Союзе женщин.

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