Мнение: Модная грязная обувь, индекс стриптизёрш и реальная инфляция в США

1. Мир западной моды становится экологичнее. Новая одежда и обувь рано или поздно станет потрёпанной и грязной одеждой и обувью, придётся беспокоиться о её чистке, починке и замене. Но зачем?! Давайте лучше сразу продавать грязное и потрёпанное, и считать, что так оно и надо (ссылка):



Грязные кеды и кроссовки стали трендом у молодежи в 2024 году. Соответствующую информацию публикует New York Post [Нью-Йорк Пост].

Согласно материалу, представители поколения Z тратят сотни долларов на рваную обувь с потертостями и заведомо загрязненной подошвой. Особенной популярностью пользуются модели люксового бренда Golden Goose.

Любовь к подобной обуви модные блогеры объясняют ее удобством и универсальностью. По их словам, у них нет необходимости тщательно ухаживать за заведомо грязными кедами. «Новые кеды все равно бы стали грязными очень быстро. Зачем расстраиваться зря? Я купила Golden Goose и забыла об этой проблеме», — высказалась одна из инфлюэнсеров.

Ранее стилист Александр Рогов назвал «грязные» вещи трендом сезона.

Удобно, практично. Так как киберпанк подступает, простые американцы в любом случае постепенно перейдут на старую одежду и дырявые кроссовки. Чем дальше, тем больше улицы американских городов будут похожи на лагеря бомжей и наркоманов — как многие районы нынешних Сан-Франциско, Филадельфии и прочих мест, где у власти находятся повесточные демократы. Однако если рваная, грязная и дырявая обувь будет частью современной моды, достаточно будет просто сказать, что это нормальные обыватели, которым просто нравится так одеваться.

Конечно, при современном уровне развития технологий кроссовки и футболки стоят очень дёшево, экономить на них нет смысла. Однако горячая вода, отдельная квартира и состояние духа, позволяющее следить за своим внешним видом — это уже на Западе для многих роскошь.

2. Кримсональтер пишет (ссылка):



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Все знают историю про Джи Пи Моргана и чистильщика обуви. По легенде, когда Морган услышал, что его чистильщик обуви активно интересуется акциями, он понял, что пора сматывать удочки и пузырь американских акций скоро лопнет, что помогло ему избежать потерь во время краха фондового рынка США (ссылка) в 1929 году на фоне Великой депрессии.

Это самая известная из «антинародных примет» среди финансистов. В современном мире место чистильщиков обуви (особенно на развивающихся рынках) занимают таксисты и инстаграмщицы. Но это далеко не единственная мощная «антинародная примета», а всего лишь одна из многих, причём среди этих многих есть и более надёжные, и более пикантные. Одна из таких примет — «индекс стриптизёрш», причём штука настолько известная, что есть даже исследовательские публикации на эту тему.

«Секс-бизнес предсказал Великую рецессию 2008 года и экономический спад в 2022 году, и экономисты начали понимать взаимосвязь между секс-индустрией, микроэкономикой наблюдения потребительских расходов и национальными экономическими циклами», пишет Business Review at Berkley (ссылка).

Суть «приметы»: когда у эскортниц и стриптизёрш падают доходы — это признак скорого экономического кризиса. Расходы на услуги такого рода мужчины режут сразу, перед тем как придётся резать уже вообще все расходы, даже самые насущные, а после этого скоро падает вся остальная экономика. По-научному это называется «leading indicator» [ведущий индикатор].

В США этот индикатор уже год как горит красным (ссылка).

«Стриптизёрша, цитируемая The Guardian, говорит, что ее доход снизился вдвое в декабре по сравнению с прошлым годом, и слышала аналогичные истории от стриптизёрш в Вегасе. «Они похожи на оракулов, к которым мы обращаемся», — говорит она. «Если девушки из Вегаса не зарабатывают деньги, никто не зарабатывает деньги».»

При этом из двух эпицентров российской финансовой жизни, – Санкт-Петербурга и Дубая (ссылка), – приходят следующие новости:

«Пришла беда откуда не ждали. Пишут, что в Питере закончились эскортницы из-за ажиотажного спроса.

Тем паче, что по красным бэджам форумчанам много лет даётся скидка 30%. Но нельзя недооценивать и потенциал волонтёрского движения. Дубайчанки, ваш выход! Поднажмём!!»

Если вам нужен был знак о том, что стоит инвестировать в Россию… Возможно, это он.

3. Официально за последние 5 лет цены в США выросли на пару десятков процентов. Однако, например, цена на среднюю картошку фри в Макдоналдсе выросла более чем вдвое, на 134% (ссылка):

Как справедливо указывает протрамповский паблик, столь значительный инфляционный рост произошёл именно в президентство Джо Байдена.