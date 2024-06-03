Samsung Galaxy S24 Ultra завоевывает рынок ИИ-смартфонов

В начале 2024 года Samsung утвердилась на вершине рынка смартфонов с искусственным интеллектом (ИИ), подтвердила Counterpoint Research.

Самым востребованным среди потребителей оказался Samsung Galaxy S24 Ultra, захвативший 30,1% рынка. На втором месте Samsung Galaxy S24 с долей 16,8%, а на третьем – Galaxy S24+ с 11,5%.

В рейтинге также присутствуют Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus, Honor и Google. По отчету, в первом квартале 6% всех смартфонов оснащены ИИ. Устройства премиум-класса, стоимость которых превышает $600, в 70% случаев уже поддерживают ИИ.

Аналитики Counterpoint Research отмечают увеличение числа моделей с ИИ до 30 в первом квартале, в сравнении с 16 в прошлом году. Прогнозируется, что доля смартфонов с ИИ в 2024 году составит 11%.