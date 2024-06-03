 

Рамки экрана в iPhone 16 Pro и Pro Max станут самыми узкими в истории смартфонов

03.06.2024, 18:52, Разное
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Apple планирует сделать рамку экрана в новых моделях iPhone 16 Pro и Pro Max самой узкой в истории смартфонов. Инсайдер Setsuna Digital утверждает, что рамка этих моделей будет уменьшена на 40%.

Ранее сообщалось, что iPhone 16 Pro и Pro Max получат дисплеи большего размера – 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. По данным источника, ширина рамки у iPhone 16 Pro Max может составить всего 1,15 мм, а у iPhone 16 Pro – 1,2 мм.

Другой известный инсайдер, Ice Universe, также заявил, что рамки у iPhone 16 Pro будут тоньше, чем у Galaxy S24, делая его смартфоном с самой узкой рамкой в мире.

Setsuna Digital ранее точно предсказал выход iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом желтом цвете, а также раскрыл характеристики Apple Watch Ultra. Ice Universe был первым, кто рассказал о тренде на экраны-водопады, челке в iPhone X, вырезе Dynamic Island в iPhone 14 и различных 200-мегапиксельных датчиках изображения.

Если слухи подтвердятся, iPhone 16 Pro и Pro Max могут стать самыми компактными флагманскими смартфонами на рынке, несмотря на большие экраны.


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