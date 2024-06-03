 

Кардиолог объяснил, почему могут отекать конечности

03.06.2024, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Летом отеки конечностей – распространенное явление. Кардиолог Грант Шехян предупреждает, что они могут быть не только следствием внешних факторов, но и симптомами серьезных заболеваний, особенно сердечнососудистой системы.

По словам Шехяна, опухшие конечности могут свидетельствовать о пороках, ишемии, гипертонии, а также о различных патологиях, таких как нарушения в венозной системе (варикоз), проблемы с почками или печенью, а также эндокринные заболевания.

Отмечая, что ограничение потребления воды не решит проблему отеков при уже имеющихся патологиях, Шехян подчеркивает важность обращения к врачу. Самолечение при таких заболеваниях не только бесполезно, но и опасно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Бронь от мобилизации

03.06 / Мнение: Сибирь уже не сила

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Казахстан исключил Талибан из списка террористов

03.06 / Мнение: Цель санкций

03.06 / Мнение: Голая Бузова

03.06 / «Чужих детей не бывает» – Союз женщин попросил запретить ДНК-тесты в целях оспаривания отцовства

03.06 / Мнение: Модная грязная обувь, индекс стриптизёрш и реальная инфляция в США

03.06 / Samsung Galaxy S24 Ultra завоевывает рынок ИИ-смартфонов

03.06 / Рамки экрана в iPhone 16 Pro и Pro Max станут самыми узкими в истории смартфонов

03.06 / Первые изображения складного смартфона Honor Magic V Flip опубликованы в Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика