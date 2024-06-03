Кардиолог объяснил, почему могут отекать конечности

Летом отеки конечностей – распространенное явление. Кардиолог Грант Шехян предупреждает, что они могут быть не только следствием внешних факторов, но и симптомами серьезных заболеваний, особенно сердечнососудистой системы.

По словам Шехяна, опухшие конечности могут свидетельствовать о пороках, ишемии, гипертонии, а также о различных патологиях, таких как нарушения в венозной системе (варикоз), проблемы с почками или печенью, а также эндокринные заболевания.

Отмечая, что ограничение потребления воды не решит проблему отеков при уже имеющихся патологиях, Шехян подчеркивает важность обращения к врачу. Самолечение при таких заболеваниях не только бесполезно, но и опасно.