 

Первые изображения складного смартфона Honor Magic V Flip опубликованы в Сети

03.06.2024, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первые изображения нового складного смартфона Honor Magic V Flip были опубликованы GizmoChina. Ожидается, что устройство будет анонсировано в ближайшие две недели. Главной особенностью этого телефона станет его большой внешний экран, самый крупный среди всех складных устройств до сих пор.

На фотографиях видно, что Honor Magic V Flip имеет компактные размеры и значительный внешний дисплей, в который интегрирована фронтальная камера. Логотип компании Honor расположен на нижней части устройства.

По информации из поставщиков, компания работала над разработкой этого устройства в течение двух лет. Толщина смартфона в закрытом состоянии составляет 15 мм. Например, в сравнении с Huawei Pocket 2, выпущенным в феврале этого года, его толщина в закрытом состоянии составляет 15,3 мм.

Также известно, что Honor Magic V Flip с каталожным номером LRA-AN00 недавно прошел сертификацию 3C, что подтвердило его поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Бронь от мобилизации

03.06 / Мнение: Сибирь уже не сила

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Казахстан исключил Талибан из списка террористов

03.06 / Мнение: Цель санкций

03.06 / Мнение: Голая Бузова

03.06 / «Чужих детей не бывает» – Союз женщин попросил запретить ДНК-тесты в целях оспаривания отцовства

03.06 / Мнение: Модная грязная обувь, индекс стриптизёрш и реальная инфляция в США

03.06 / Samsung Galaxy S24 Ultra завоевывает рынок ИИ-смартфонов

03.06 / Рамки экрана в iPhone 16 Pro и Pro Max станут самыми узкими в истории смартфонов

03.06 / Кардиолог объяснил, почему могут отекать конечности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика