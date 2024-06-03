Первые изображения складного смартфона Honor Magic V Flip опубликованы в Сети

Первые изображения нового складного смартфона Honor Magic V Flip были опубликованы GizmoChina. Ожидается, что устройство будет анонсировано в ближайшие две недели. Главной особенностью этого телефона станет его большой внешний экран, самый крупный среди всех складных устройств до сих пор.

На фотографиях видно, что Honor Magic V Flip имеет компактные размеры и значительный внешний дисплей, в который интегрирована фронтальная камера. Логотип компании Honor расположен на нижней части устройства.

По информации из поставщиков, компания работала над разработкой этого устройства в течение двух лет. Толщина смартфона в закрытом состоянии составляет 15 мм. Например, в сравнении с Huawei Pocket 2, выпущенным в феврале этого года, его толщина в закрытом состоянии составляет 15,3 мм.

Также известно, что Honor Magic V Flip с каталожным номером LRA-AN00 недавно прошел сертификацию 3C, что подтвердило его поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.