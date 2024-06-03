 

Вагенкнехт потребовала от Шольца объяснений по внезапной смене курса в отношении России

03.06.2024, 15:07, Новости дня
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Сара Вагенкнехт раскритиковала «самопровозглашённого канцлера мира» Олафа Шольца и обвинила его в том, что он стал опасностью для Германии, пишет Handelsblatt. Она призвала Шольца сделать официальное заявление и объяснить общественности внезапную смену курса Германии и данное Украине разрешение использовать немецкое оружие против целей на территории России.


AP

Председатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» призывает канцлера Германии Олафа Шольца сделать правительственное заявление об изменении курса в отношении использования немецкого оружия против военных объектов в России, пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Он должен объяснить общественности, почему вдруг перестанет быть проблемой, если Украина нападёт на российскую территорию, используя немецкое оружие, хотя он сам предостерегал именно от этого на протяжении нескольких месяцев, ссылаясь на опасность войны для нашей страны», — сказала Вагенкнехт в интервью газетам Funke Mediengruppe.

В пятницу пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт сообщил о решении канцлера, согласно которому Украина теперь также может стрелять из оружия, поставляемого Германией, по военным объектам в России. Накануне правительство США разрешило Украине использовать американское оружие в ограниченных масштабах против целей на территории России. И Германия, и США обосновали этот шаг недавним российским наступлением на восточную часть украинского региона Харьков.

Вагенкнехт раскритиковала «самопровозглашённого канцлера мира», который, по её словам, стал угрозой безопасности Германии. «Как и миллионы немцев, я боюсь дальнейшего обострения конфликта, который в один прекрасный момент может закончиться третьей мировой войной», — подчеркнула она.


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