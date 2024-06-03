 

В диссертации Ивана Грозного нашли плагиат

03.06.2024, 13:33, Разное
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В Российском государственном архиве древних актов состоялась презентация монографии «Плагиат в научных работах русских царей и императоров».

Оказалось, что практически все самодержцы допускали в своих диссертациях некорректные заимствования и должны быть посмертно лишены незаконно присвоенных учёных степеней.

– Возьмём, например, автореферат Ивана IV «Англицкая торговля с Королевством Гешпанским». В нём не менее 54 процентов – это дословное воспроизведение научных статей Скуратова и Курбского, которые были опубликованы за три года до защиты диссертации, – сказал автор диссертации.

Вопрос о лишении первого русского царя учёный степени кандидата наук будет рассмотрен Высшей аттестационной комиссией в сентябре 2024 года. Планируется, что к этому моменту специалисты Министерства просвещения и Российской академии наук завершат исследование диссертации Ивана Грозного.

– Для лишения степени нужна официальная экспертиза. Мы уже приступили к работе, к сентябрю будет готово заключение, – заявил пресс-секретарь РАН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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