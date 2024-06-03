Мнение: В России всё ещё социальный бюджет

Самый свежий заход на тему «рус, сдавайся!» — это картинка с федеральным бюджетом, в котором на национальную оборону выделена «треть бюджета». За последние пару дней я уже штук десять гневных комментариев на эту тему прочёл: преимущественно в связке с тезисами про «русских агрессоров», которых «разоряет захватническая война».

Во всём виноваты, конечно, редакторы Коммерсанта, которые то ли поленились, то ли не сумели сделать нормальную диаграмму. Давайте поэтому сложим цифры на калькуляторе, чтобы было ясно, куда государство тратит деньги.

На социалку — включая медицину и образование — идёт 10,9 трлн рублей, то есть 30% от бюджета. На национальную оборону — 10,8 трлн рублей, то есть чуть меньше. Как видите, даже в военное время больше всего денег наше государство тратит именно на социалку.

В мирное время на социалку идёт ещё больше — наше государство, вообще, социальное по своей сути. К примеру, в 2018 году на социалку шло больше 50% бюджета. Полагаю, это не оптимальное распределение с точки зрения долгосрочных интересов общества, но вот так уж у нас заведено (ссылка).

Для сравнения, в СССР на «социально-культурные мероприятия» в мирные годы тратили около четверти от бюджета (ссылка).

Кстати, обратите внимание, что на обслуживание госдолга уходит пока что всего лишь 6% расходов бюджета. Это значит, что мы можем при необходимости взять в долг ещё несколько десятков триллионов рублей, и это особо не повлияет на нашу финансовую устойчивость. Если по каким-то причинам Спецоперация затянется ещё на 10 лет, экономика России нагрузку выдержит в рабочем режиме. Воевать против России на истощение и победить, насколько я помню, не удавалось ещё никому.