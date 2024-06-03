РИАН: В ЕС подорожал уголь из-за санкций против РФ

В первом квартале 2024 года импортируемый Евросоюзом уголь подорожал до €184 за тонну, тогда как до введения санкций против РФ его цена составляла €120 за тонну, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской таможни от 3 июня.

С 10 августа 2022 года в ЕС действует эмбарго на поставки российского угля. В результате, с января по март 2024 года расходы стран ЕС на каменный уголь в среднем составили €1,1 млрд в месяц против €987 млн в 2021 году, что больше на 9%. Однако объем закупок за этот период снизился на 29%, до 5,85 млн тонн против 8,24 млн тонн в 2021 году.

Средняя стоимость тонны угля за этот период выросла в 1,5 раза — до €184, в то время как в 2021 году она была €120. На мировых рынках уголь в 2021 году стоил примерно $138 (€117), а к концу марта 2024 года торговался на уровне €133 (€122).

Основной причиной такой динамики стало изменение направления поставок. Если в 2021 году РФ была главным поставщиком угля в ЕС с долей 45%, то в 2024 году основные поставки идут из Австралии (36%) и США (35%).

После введения эмбарго в августе 2022 года РФ поставила в Европу 1,3 млн тонн угля, что на 77% меньше по сравнению с июлем. Европейские потребители увеличили импорт из ЮАР и Колумбии, но это оказалось дороже, чем поставки из России.

Пятый пакет санкций против России, введенный Еврокомиссией 5 апреля 2022 года, включает торговые, транспортные и энергетические санкции, включая запрет на импорт угля из РФ на сумму €4 млрд в год. Эксперты отмечают, что Европа наиболее сильно зависела от российского энергетического угля, а отказ от угольной генерации усложнил ситуацию для импортеров.

Страны Запада стремятся снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне событий в Донбассе, о которых президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Однако это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, росту цен и инфляции