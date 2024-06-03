«Чтобы была Родина и долг перед ней» – детей релокантов будут автоматически записывать в граждане России

Детям релокантов не придётся обивать пороги чиновничьих кабинетов в попытках получить российское гражданство – правительство решило пойти им навстречу и предоставлять соответствующий статус автоматически, по факту рождения.

Аналогичная норма формально действовала и раньше, но родителям требовалось подать заявление в консульство (или по возвращении в РФ), и только тогда запускался процесс оформления гражданства для ребёнка. Некоторые избегали этого шага и пытались скрыть от государства факт появления нового налогоплательщика. Чиновники заверили, что теперь у детей россиян, даже находящихся за границей, будет Родина и долг перед ней с первого вздоха.

– Если родители струсили и сбежали, ребёнок в этом не виноват. Поэтому теперь всем детям российских граждан мы обеспечим полноценное право выполнять свои обязанности перед Россией – как только консульство получит информацию о рождении нового гражданина Российской Федерации, этот факт будет зафиксирован документально и отражён во всех реестрах, – пояснил член межведомственной рабочей группы по сокращению оттока населения.

Чиновники напомнили, что если даже ребёнку оформляют другое гражданство, это не освобождает его от статуса гражданина России. Более того, если речь идёт о стране, с которой у РФ нет договора о двойном гражданстве, то в будущем и самого ребёнка, и его его родителей может ждать ответственность.

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