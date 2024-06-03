 

«Чтобы была Родина и долг перед ней» – детей релокантов будут автоматически записывать в граждане России

03.06.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Детям релокантов не придётся обивать пороги чиновничьих кабинетов в попытках получить российское гражданство – правительство решило пойти им навстречу и предоставлять соответствующий статус автоматически, по факту рождения.

Аналогичная норма формально действовала и раньше, но родителям требовалось подать заявление в консульство (или по возвращении в РФ), и только тогда запускался процесс оформления гражданства для ребёнка. Некоторые избегали этого шага и пытались скрыть от государства факт появления нового налогоплательщика. Чиновники заверили, что теперь у детей россиян, даже находящихся за границей, будет Родина и долг перед ней с первого вздоха.

– Если родители струсили и сбежали, ребёнок в этом не виноват. Поэтому теперь всем детям российских граждан мы обеспечим полноценное право выполнять свои обязанности перед Россией – как только консульство получит информацию о рождении нового гражданина Российской Федерации, этот факт будет зафиксирован документально и отражён во всех реестрах, – пояснил член межведомственной рабочей группы по сокращению оттока населения.

Чиновники напомнили, что если даже ребёнку оформляют другое гражданство, это не освобождает его от статуса гражданина России. Более того, если речь идёт о стране, с которой у РФ нет договора о двойном гражданстве, то в будущем и самого ребёнка, и его его родителей может ждать ответственность.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Бронь от мобилизации

03.06 / Мнение: Сибирь уже не сила

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Казахстан исключил Талибан из списка террористов

03.06 / Мнение: Цель санкций

03.06 / Мнение: Голая Бузова

03.06 / «Чужих детей не бывает» – Союз женщин попросил запретить ДНК-тесты в целях оспаривания отцовства

03.06 / Мнение: Модная грязная обувь, индекс стриптизёрш и реальная инфляция в США

03.06 / Samsung Galaxy S24 Ultra завоевывает рынок ИИ-смартфонов

03.06 / Рамки экрана в iPhone 16 Pro и Pro Max станут самыми узкими в истории смартфонов

03.06 / Кардиолог объяснил, почему могут отекать конечности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика