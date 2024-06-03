В ГД предложили сократить рабочую неделю для матерей с детьми

В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели для женщин с детьми до 18 лет. По новому закону, время работы для этих матерей будет составлять 39 часов в неделю, вместо стандартных 40 часов. Законопроект подготовлен депутатами от фракции ЛДПР.

Это изменение будет применяться только в случаях, не покрываемых другими законами, сокращающими рабочую неделю на более длительный срок. По мнению авторов законопроекта, такие меры не окажут значительного влияния на рынок труда и не отразятся на интересах работодателей в найме женщин с детьми.

В пояснительной записке к законопроекту также подчеркнуто, что существующие льготы в РФ в настоящее время не охватывают женщин с двумя детьми, которые еще не считаются многодетными. Однако, по официальным данным 2020 года, более 17 миллионов таких женщин проживают на территории Российской Федерации.