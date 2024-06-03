 

Астроном Богачев предупредил об опасности новой солнечной вспышки

03.06.2024, 11:20, Разное
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Согласно информации от руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, Сергея Богачева, вспышка на Солнце, произошедшая 29 мая, может повлиять на Землю и вызвать магнитные бури средней силы. В результате вспышки был зафиксирован выброс солнечной массы. Специалист отметил, что по видеозаписям видно, как эти массы направлены на Землю.

Прогнозы показывают, что магнитные бури могут начаться с 31 мая по 1 июня и продолжаться от 10 до 20 часов. Ожидается, что уровень бурей составит от G2 до G3, с высокой вероятностью полярных сияний вечером.

Это событие вписывается в общий контекст увеличения активности Солнца, который, как заявил ранее ученый Роман Васильев, ожидается в период с 2024 по 2026 годы.


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