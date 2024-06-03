“Расклешенный боб” – модная стрижка для идеального летнего образа: лучшие вариации

Стильная стрижка, расклешенный боб, позволит вам оставаться молодой и привлекательной этим летом. Стилисты уверяют – вдохновением для создания трендовой прически послужили джинсы клеш, ворвавшиеся в мир моды. Еще один источник – силуэт колокола. Предлагаем узнать, как наиболее выигрышно составить образ с такой стрижкой.

Особенности прически

Расклешенный боб – стрижка, которая вернулась из 70-ых годов прошлого столетия. Представляет собой боб с минимальным количеством слоев, зачесанный на кончиках. Прическа сужается к голове ближе к пробору, делая корневую зону более объемной. Носить такую стрижку можно как в классическом, аккуратно причесанном, варианте, так и добившись легкой небрежности. Она одинаково хорошо смотрится на светлых и темных волосах.

Преимущества стрижки

Расклешенный боб способен придать объем даже самым тонким волосам. Прическа превосходно подходит для лета, позволяет не просто обновить образ, а привнести в него популярную в наше время ретро-стилистику. Может использоваться в качестве повседневной укладки или для особых случае. Боб будет уместен в офисе с самым строгим дресс-кодом, на романтическом свидании или прогулке по магазинам с подругой. Подберите наряд, добавьте пару аксессуаров – и наслаждайтесь заслуженными комплиментами. Особенно интересно расклешенная укладка смотрится с джинсами-клеш, которые этим летом триумфально вернулись в моду.

Отдельно отметим простоту исполнения – вы сами сможете сделать укладку, используя пенку или гель для фиксации, фен и расческу. Вовсе необязательно записываться в салон.

Варианты прически

Удобно, что сделать модную укладку вы можете в любой момент. И так же быстро вернуться к привычному образу. Просто зачешите кончики с помощью расчески и зафиксируйте. Есть несколько вариантов такой прически:

С пробором по центру головы и аккуратными подвитыми концами вы будете выглядеть очень элегантно и сдержанно. Такая прическа сделает акцент на симметричности лица. Поклонницы более мягких образов могут сделать боковой пробор, кончики зачесать менее четко, а волосы с одной стороны – уложить за ухо. Получится интересный эффект, акцент на текстурированности. Для юных модниц подойдет пробор лесенкой. Кончики лучше зачесать с легким налетом небрежности.

Выбирайте понравившийся вариант или попробуйте все, проявите фантазию этим летом.

Как уложить

Все очень просто:

Осторожно расчешите волосы, начиная от корней. Сделайте желаемый пробор. Используя круглую расческу-массажку с муссом или пенкой, придайте кончикам волос необходимую форму. Приподнимите их и направьте в стороны. Обладательницам непослушной шевелюры рекомендуем использовать мягкие бигуди, которые нужно некоторое время подержать на волосах, чтобы закрепить прическу. Остается только воспользоваться лаком для волос (желательно сильной фиксации), чтобы стильный образ сохранился на продолжительное время.

Пример на фото – безупречно ровные волосы с пробором сбоку и слегка подвитые кончики. Смотрится элегантно и аккуратно.

А на этом фото, напротив, нарочито небрежный вариант – словно девушка слегка прошлась по волосам расческой и не прикладывала никаких усилий.

Такова модная прическа этого лета, которая наглядно демонстрирует тезис о том, что новое – это хорошо забытое старое.

Простая в исполнении, открывающая плечи и шею, имеющая несколько вариантов, укладка расклешенный боб может стать одним из ваших фаворитов.