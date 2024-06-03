 

Как выглядит могила похороненного вне кладбища композитора Тихона Хренникова

03.06.2024, 10:25, Разное
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Песни Тихона Хренникова любимы народом по сей день – это “Московские окна”, и “Песня о Москве”, и “Что так сердце растревожено”, и Марш артиллеристов”. Он написал музыку к легендарным кинофильмам “Свинарка и пастух” и “В шесть часов вечера после войны”. И работал практически до последнего дня, прожив 94 года.

Знаменитый композитор скончался 14 августа 2007 года в Москве. Похоронили же его через три дня на малой родине – в Ельце. Он сам хотел покоиться в этом милом сердце городе, где родился и где упокоились его родители. Правда, место вечного пристанища было выбрано вне городского кладбища.

Администрация города, посоветовавшись со внуком и дочерью композитора, решила похоронить его в саду его собственного дома, где он родился. По завещанию Хренникова на могиле был установлен православный крест.

Сегодня в доме, где в 1913 году родился и в котором по 1936 год жил Тихон Николаевич, открыт мемориальный дом-музей. А прямо у порога дома – его могила. Сотрудники музея поддерживают здесь идеальный порядок. На могиле Хренникова всегда живые цветы. А это значит, что жители Ельца гордятся своим знаменитым земляком и чтут его память.


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