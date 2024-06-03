Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в префектуре Исикава, Япония

3 июня в японской префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 5,9, как пишет NHK News. Эпицентр находился близ полуострова Ното на глубине десяти километров.

Наибольшие последствия испытал город Судзу, где зафиксированы толчки магнитудой 4. В городе Вадзима сила колебаний достигла трех баллов. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Угроза цунами отсутствует.