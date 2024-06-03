 

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в префектуре Исикава, Япония

03.06.2024, 10:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

3 июня в японской префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 5,9, как пишет NHK News. Эпицентр находился близ полуострова Ното на глубине десяти километров.

Наибольшие последствия испытал город Судзу, где зафиксированы толчки магнитудой 4. В городе Вадзима сила колебаний достигла трех баллов. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Угроза цунами отсутствует.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Экс-губернатор Арканзаса – налицо разительный контраст между президентством Трампа и президентством Байдена — и не в пользу последнего

04.06 / Тимберлейк остановил концерт ради помощи поклоннику, которому стало плохо

03.06 / Эрик Трамп – демократы пытаются вывести Дональда Трампа из предвыборной гонки

03.06 / Вагенкнехт потребовала от Шольца объяснений по внезапной смене курса в отношении России

03.06 / Отец Филиппа Киркорова рассказал, что певец увез своих детей из России

03.06 / Кремлевский педофил Скотт Риттер: главная угроза для Зеленского исходит от украинской армии

03.06 / Нетаньяху угрожают его собственные министры, разобщённое население и Байден

03.06 / Украинцы уверены, что их правительство ворует, — но не понимают, откуда

03.06 / Кремлевский педофил Скотт Риттер: Запад совершает «самоубийство», разрешая Украине наносить удары по России своим оружием

03.06 / В случае войны с Россией танковый парк Великобритании будет уничтожен всего за две недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика