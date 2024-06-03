 

Ученые научили искусственный интеллект читать старые тексты без повреждения

03.06.2024, 10:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исследователи в РФ разработали новый метод, позволяющий искусственному интеллекту читать хрупкие свитки и книги без необходимости их раскрывать. Информация об этом поступила от компании Smart Engines, ответственной за разработку данной технологии. Этот метод дает возможность изучать тексты на старых свитках и книгах, которые пострадали от естественного старения, воздействия влаги или пожаров.

Процесс работы технологии объясняется следующим образом: объект, который нельзя разворачивать, помещается в томограф, после чего создается его цифровая копия. Затем на этой копии выполняются все необходимые действия.

Кроме того, ранее было сообщено о создании сотрудниками Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого системы технического зрения, предназначенной для использования в беспилотных технологиях. Эта система способна обнаруживать объекты на расстоянии и может применяться в различных областях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Бронь от мобилизации

03.06 / Мнение: Сибирь уже не сила

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Казахстан исключил Талибан из списка террористов

03.06 / Мнение: Цель санкций

03.06 / Мнение: Голая Бузова

03.06 / «Чужих детей не бывает» – Союз женщин попросил запретить ДНК-тесты в целях оспаривания отцовства

03.06 / Мнение: Модная грязная обувь, индекс стриптизёрш и реальная инфляция в США

03.06 / Samsung Galaxy S24 Ultra завоевывает рынок ИИ-смартфонов

03.06 / Рамки экрана в iPhone 16 Pro и Pro Max станут самыми узкими в истории смартфонов

03.06 / Кардиолог объяснил, почему могут отекать конечности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика