Ученые научили искусственный интеллект читать старые тексты без повреждения

Исследователи в РФ разработали новый метод, позволяющий искусственному интеллекту читать хрупкие свитки и книги без необходимости их раскрывать. Информация об этом поступила от компании Smart Engines, ответственной за разработку данной технологии. Этот метод дает возможность изучать тексты на старых свитках и книгах, которые пострадали от естественного старения, воздействия влаги или пожаров.

Процесс работы технологии объясняется следующим образом: объект, который нельзя разворачивать, помещается в томограф, после чего создается его цифровая копия. Затем на этой копии выполняются все необходимые действия.

Кроме того, ранее было сообщено о создании сотрудниками Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого системы технического зрения, предназначенной для использования в беспилотных технологиях. Эта система способна обнаруживать объекты на расстоянии и может применяться в различных областях.