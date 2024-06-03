 

Жители кибуца «Заветы Жаботинского» в Ровенской области высмеяли теорию заговора о создании Нового Израиля на территории Украины

03.06.2024, 9:33, Разное
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Корреспондент «Панорамы» пообщался с жителями крупнейшего украинского кибуца в Ровенской области и узнал их мнение о теории заговора, согласно которой депопуляция Украины проводится умышленно с целью заселить территорию этой страны израильтянами.

Председатель кибуца Ефим Гершель уверяет: эти антисемитские домыслы не имеют под собой оснований.

Предки жителей кибуца были украинцами – главным образом это уроженцы Любавича, Бердичева и Брацлава. Сара Бацман, одна из первых поселенок, приехавших в «Заветы Жаботинского» из Хайфы в 2018 году, утверждает, что предки многих местных жителей проживали в этих городах минимум со второй половины XVII века, о чём есть записи в книгах хоральных синагог. Таким образом, быстрый рост населения кибуца, который возник всего 6 лет назад, следует считать не экспансией, а репатриацией, которая ведётся в том числе при поддержке международных благотворительных фондов из Тель-Авива и Иерусалима.

– Мы – коренные жители, которые вернулись на свою землю обетованную, – объясняет Ефим Гершель. – У нас на Ново-Сионской улице живёт мужчина, прапрапрапрадед которой жил в Бердичеве, когда никто ни про каких украинцев и не слышал. Конечно, нам не нравится, что в доме, куда мы вернулись после долгого отсутствия, живут какие-то чужаки. Но, к счастью, число верящих во всякие абсурдные теории заговора естественным образом снижается с каждым днём.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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