 

Отец Филиппа Киркорова рассказал, что певец увез своих детей из России

03.06.2024, 9:10, Новости дня
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Информацию подтвердил отец Филиппа Киркорова, 91-летний Бедрос Киркоров. Он выразил свою грусть по поводу того, что его внуки теперь находятся далеко.

Бедрос Киркоров также поделился своими впечатлениями о своих внуках. Он отметил, что Мартин очень добрый и напоминает ему своего сына в детстве, в то время как Алла-Виктория, по его словам, немного настырная, имеет свое мнение и не всегда соглашается со всеми.

Звездный дедушка выразил надежду на то, что ему удастся прожить еще год, чтобы увидеть своих внуков чуть постарше. Он также подчеркнул, что Филипп Киркоров известен как любящий отец, который готов на все ради своих детей.

Прошлогодний подарок Мартину на его 11-летие, состоящий из дорогого компьютера и эксклюзивных футбольных мячей, а также создание коллекции одежды для него за десять миллионов рублей служат примером этой любви и заботы. Несмотря на это, недавно сообщалось, что день рождения Филиппа Киркорова в этом году омрачил некий инцидент. Подробности этого случая не разглашались.

Отправка детей учиться за границу стала для многих объектом обсуждений. Некоторые родители выбирают подобный путь для обучения своих детей в целях получения качественного образования и широких возможностей для личностного развития. Другие же могут рассматривать это как отстранение от родной среды и потерю семейных ценностей.


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