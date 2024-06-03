France 24 – Нетаньяху угрожают его собственные министры, разобщённое население и Байден

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Положение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с каждым днём становится всё сложнее: сегодня он сталкивается с растущим давлением как внутри своей страны, так и со стороны США. Пока ультраправые министры Нетаньяху угрожают выйти из коалиции и распустить правительство, если он поддержит мирный план Байдена, израильтяне и мировое сообщество требуют немедленного прекращения огня, передаёт корреспондент France 24.

КЛЭР ДЮАМЕЛЬ, корреспондент France 24: Добрый день, Джудит. Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, два ведущих ультраправых министра в правительстве Израиля, вчера одновременно опубликовали на сайте X заявление о том, что если Израиль примет это соглашение (мирный план, предложенный Джо Байденом. — ИноТВ), то они выйдут из коалиции и распустят правительство. По их мнению, если Израиль подпишет соглашение в его нынешнем виде, это будет означать конец войны, и ХАМАС так и не будет полностью разгромлен. Таким образом, становится ясно, что Биньямин Нетаньяху находится под давлением со стороны своих ультраправых союзников.

Но это не единственный момент, который необходимо учитывать. Яир Лапид, лидер основной оппозиционной партии «Еш Атид», заявил, что готов «подстраховать» премьер-министра и, вероятно, сохранить его правительство, если тот согласится подписать соглашение, несмотря на возможный уход ультраправых министров.

Сам Биньямин Нетаньяху также отреагировал на заявления Джо Байдена. Он считает, что соглашение должно позволить «продолжать войну до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели», включая уничтожение военных и административных возможностей ХАМАС. Так что здесь мы наблюдаем некую форму неопределённости: он вовсе не однозначно высказывается в пользу прекращения огня.

Необходимо учитывать и давление со стороны США. Этот план, который был разработан израильтянами, но представлен американцами, включает в себя три этапа. Первая фаза предусматривает прекращение огня на шесть недель, возвращение израильских заложников, женщин и детей. Условия этой первой фазы относительно близки к предложениям по соглашению, которое обсуждалось ранее и которое так и не было принято. Однако на этот раз разница заключается в том, что международное давление чрезвычайно сильно, поэтому мы будем очень внимательно следить за тем, что с сегодняшнего дня происходит в Каире.

Но давление ведь оказывается не только со стороны США, но и изнутри Израиля. Натиск со стороны населения усиливается или нет?

КЛЭР ДЮАМЕЛЬ: Что ж, во всяком случае, каждую субботу вечером в Тель-Авиве проходят огромные демонстрации семей заложников и тех, кто их поддерживает: они хотят оказать давление на правительство, чтобы оно подписало соглашение, которое позволит освободить больше израильских заложников. Вчера, например, на некоторых плакатах на иврите было написано «Спасибо, Джо Байден».

Что, однако, остаётся несомненным, так это то, что население Израиля крайне разделено. Большинство израильтян поддерживают семьи заложников, хотят, чтобы они были освобождены любой ценой, и поэтому выступают за прекращение огня, в данном случае, на условиях, выдвинутых Джо Байденом. При этом другая часть израильского населения считает, что, если ХАМАС не будет полностью уничтожен, прекращение огня сыграет ему на руку. Не совсем понятно, как можно победить такую террористическую группировку исламистов, как ХАМАС, но некоторые израильтяне считают, что это возможно, и поэтому выступают против предложенного соглашения о прекращении огня. Очевидно, эти внутренние разногласия в израильском обществе также оказывают серьёзное влияние на ход войны.

Большое спасибо за ваш анализ! Клэр Дюамель в прямом эфире из Иерусалима.

Дата выхода в эфир 02 июня 2024 года.