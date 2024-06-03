 

Скотт Риттер – Запад совершает «самоубийство», разрешая Украине наносить удары по России своим оружием

03.06.2024, 1:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Разрешая Украине использовать своё оружие для ударов по России, Запад делает законными мишенями для РФ тренировочные площадки по всей Европе, где ВСУ обучаются с использованием этого оружия, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. По словам Риттера, таким образом Запад «просто совершает самоубийство».

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Такова вот здесь глупость Макрона, опасность Макрона, а также опасность Шольца, Риши Сунака и Тони Блинкена, твердящих всё одну и ту же глупость: мол, «мы им дадим зелёный свет». Они что, не в курсе, что русские знают, что все разведданные для этих высокоточных систем вооружений достаёт не сама Украины? У неё нет технических возможностей для программирования этих вооружений, она их лишь запускает… А все остальные аспекты — это уже дело рук других стран, которые… И здесь вот какой ещё момент: Макрон показал карту, где была изображена РФ и сказал, что, мол, «мы должны ударить по таким-то точкам»… Не буду даже пытаться изобразить французский акцент — он у меня совсем никудышный… Так вот, мол, «мы должны ударить по этим вот местам».

Но он разве не понимает, что в Кремле, в свою очередь, российский генерал рассуждает следующим образом: «Так, посмотрим на Польшу, на Прибалтику, на Францию, Германию, Англию, Румынию, Италию». Это всё места, где украинцы занимаются вещами, которые, вообще-то, при обычных обстоятельствах, делают удар по ним оправданным. Они вот только были в Бельгии. Они разве не знают, что, когда украинский лётчик обучается на бельгийском аэродроме с использованием систем вооружений, которые предназначены для использования против русских, это становится вполне законной мишенью? И если они начнут атаковать Россию, если они скажут, что у Украины есть право наносить удары по этим объектам, то они тогда, получается, как бы говорят, что РФ может, в таком случае, ударить по всей Европе.

Такова вот глупость Запада. Мы просто не понимаем насколько серьёзна эта игра. И для меня совершенно непостижимо, почему мы здесь вообще на данном этапе конфликта играем в какие-то игры-дразнилки. Этим можно было заниматься в начале конфликта — тогда, возможно, это имело бы какой-то эффект. Но сейчас РФ уже так далеко впереди. Она пятнадцать кругов в этой гонке уже навернула — её уже не догнать. Вы просто совершаете самоубийство.

Дата выхода в эфир 31 мая 2024 года. 


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