У Украины проблемы даже с базовой подготовкой новобранцев — The Washington Post

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Украинские полевые командиры даже не надеются получить подготовленных солдат, пишет The Washington Post. Они уже давно жалуются на слабую подготовку новобранцев. Зачастую солдат потом приходится по нескольку недель обучать базовым навыкам — например, стрельбе. В учебных центрах для этого недостаточно боеприпасов: их экономят для боевых действий.



АР

Украина готовится к мобилизации десятков тысяч человек, чтобы решить проблему острой нехватки солдат на фоне усиления российских атак, однако украинские командиры на местах ожидают, что большинство новых солдат прибудут с плохой подготовкой, пишет The Washington Post. Они уже давно жалуются на слабую подготовку новобранцев в учебных центрах.

До притока призывников по новому закону ещё несколько месяцев — а пока командиры перебрасывают солдат с тыловых позиций в боевые части, расположенные вблизи фронта. В прошлом месяце Владимир Зеленский также подписал закон, позволяющий заключённым вступать в ряды вооружённых сил. Однако откуда бы ни прибывали новые солдаты, из-за недостаточной подготовки им часто приходится тратить недели на обучение базовым навыкам, например, стрельбе.

По словам солдат, РФ добилась успехов в этом году во многом потому, что у украинских военных не хватает войск для защиты от непрекращающихся атак, а правительство не спешит наращивать мобилизационные усилия.

«Мы просто теряем много времени на базовую подготовку, — сообщил один из украинских командиров. — Если, не дай Бог, произойдёт прорыв под Часовым Яром, и мы получим новых пехотинцев, которые не знают элементарных вещей, их отправят туда просто на смерть». В то время как киевские войска испытывают острую нехватку личного состава и теряют позиции, невозможность обеспечить адекватную базовую подготовку солдат подчёркивает тяжёлое положение Киева спустя двух с лишним лет после начала российской спецоперации.

То, чему учат в украинских учебных центрах, — «полная ерунда», считает 32-летний украинский солдат. По его словам, новобранцы «всему обучаются на месте». Офицер, который больше года обучал новых солдат на одном из украинских объектов, говорит, что в учебных центрах мало боеприпасов советского калибра, потому что их берегут для войск на поле боя. Это означает, что новобранцы получают мало опыта стрельбы боевыми патронами. По словам офицера, учебный центр получил всего 20 патронов на человека.

«В учебных центрах нет гранат для метания и нет гранатомётов, — заявил офицер на условиях анонимности. — В этом и заключается проблема». У Украины просто «нет надлежащей системы обучения», поэтому ей необходимы инструктора НАТО, чтобы сократить стандартную двухмесячную базовую подготовку до одного месяца.