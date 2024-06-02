 

Показ мультфильма «Тайна третьей планеты» временно приостановлен из-за подозрений одного из персонажей в гомосексуальности

02.06.2024, 19:33, Разное
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Роскомнадзор распорядился временно приостановить показ на российских экранах мультфильма «Тайна третьей планеты» по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва о приключениях Алисы Селезнёвой.

Причиной стала опубликованная в журнале Forbes статья, свидетельствующая о возможной нетрадиционной сексуальной ориентации Громозеки – одного из второстепенных героев произведения.

Чиновники признаются, что не понимают, каким образом мультфильм об инопланетянине-гомосексуалисте могла пропустить советская цензура. В ведомстве намерены досконально изучить все работы Кира Булычёва на предмет наличия в них экстремизма, и запретить те из них, где будут обнаружены спорные или сомнительные моменты. Депутат Виталий Милонов призвал власти самым внимательным образом отнестись к проблеме пропаганды космических извращений. По его мнению, коммунисты поощряли подобные моменты, желая таким образом покончить с институтом семьи.

– Это всё ещё Ленин придумал – разлагать наше общество при помощи пошлой литературы, – говорит Милонов. – Вот откуда, из каких бездн лавкрафтовского мрака прилетел к нам этот межгалактический содомит Громозека? Нет ли связи между ним и извращенцами из НАТО? Рука руку моет. Все эти сказки о космосе, населённом геями и проститутками, только отвлекает нас от мыслей о Боге. Надо всё это как можно скорее запретить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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