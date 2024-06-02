Рупор кремлевской пропаганды: Открытие памятника на могиле Пригожина

Вчера в Питере в день рождения Пригожина на его могиле был официально открыт памятник руководителю ЧВК "Вагнер".

Относительно вопросов про памятник погибшим во время неудавшегося мятежа Пригожина, то еще в прошлом году установили памятник погибшим летчикам.

Установлен на аэродроме Северный в Иваново.

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