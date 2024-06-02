Digma Pro выпустила новые ноутбуки Fortis по цене от 34 000 рублей

Digma Pro анонсировала новые ноутбуки Fortis, предназначенные для использования как в домашних условиях, так и в офисе. Об этом пояснила пресс-служба компании Merlion, владеющей брендом Digma Pro.

Новые модели доступны в трех различных размерах экрана: 14,1, 15,3 и 17,3 дюйма. Все устройства оснащены процессорами Intel i-Core 10-го и 12-го поколений, а также имеют увеличенный объем SSD – минимум 512 ГБ.

Разрешение экранов составляет 1920 на 1080 пикселей. Ноутбуки с диагональю 14,1 и 15,6 дюйма имеют полностью пластиковый корпус, в то время как модель с диагональю 17,3 дюйма предлагает металлическую крышку.

Wi-Fi модуль поддерживает частотные диапазоны 2,4 и 5 ГГц, а технология MIMO 2×2 способствует повышению скорости доступа в Интернет и надежности связи при передаче больших объемов данных. Bluetooth версии 5.1 обеспечивает быстрое и стабильное подключение к беспроводным устройствам.

Отвечая на запросы пользователей, все ноутбуки теперь поставляются с включенным в комплект стандартным Type-C кабелем зарядного устройства.

Цена на устройства начинается от 34 000 рублей.