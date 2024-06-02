Мнение: Рост числа богатых россиян, рост банковских вкладов и рост прибыли банков

1. В Школе Капитализма я пишу, что число обеспеченных людей в России растёт — так, во всяком случае, показывает исследование Франк РГ. Цитирую из статьи (ссылка):



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Ж. Сначала возвращение Крыма, а потом и Спецоперация привели к серьёзному разочарованию русских собственников в Западе. До полного разрыва ещё очень далеко, однако всё же многие люди с деньгами уже решили, что останутся в России и на пенсии, после завершения активной фазы карьеры. Как видно хотя бы из исследования, на которое я сослался выше, богатые россияне или выводят деньги с Запада обратно в Россию, или просто не отправляют заработанное на Запад, а вкладывают здесь.



Репутация похожа на флот — строится годами, а теряется в одну секунду. Свою репутацию Запад в глазах русских инвесторов потерял, и выстроить заново в ближайшие 20-30 лет не успеет, даже если захочет. Как патриоты России, так и идейные противники всего русского перестали считать Запад тихой и безопасной гаванью, в которой защищены права собственности. Кто-то всё равно уезжает из России — в Дубай, например — но очень многие осознанно оседают здесь.



Отдельно стоит упомянуть группу тех, кто резко улучшил своё благосостояние, купив брошенные иностранцами активы. Многими покупателями условных заводов стал русский менеджмент этих самых заводов, так как других покупателей иностранцам найти не удалось (пример). Новые собственники крепко привязаны и к России, и к новообретённому бизнесу, поэтому вопрос «где держать деньги» перед ними вообще не стоит, а отношения с Западом эта группа хотела бы видеть как можно более натянутыми.





З. Итак, количество богатых людей увеличивается в России как естественным путём, по мере накопления капитала новыми трудолюбивыми семьями, так и посредством возврата денег из США и Европы. Уровень патриотизма среди богатых также растёт, так как альтернативы этот слой уже распробовал, и ему они не понравились.



Из этого можно сделать вывод, что в ближайшие годы нас ожидает рост цен на недвижимость и на акции, так как деньги надо куда-то инвестировать. Также предположу, что мы увидим развитие рынков услуг, рассчитанных на богатых, так как потреблять богатые теперь всё чаще будут внутри России, не выезжая в условный Куршевель.



Пожалуй, оно и к лучшему: чем шире в России будет класс собственников, тем прочнее будут и наша экономика, и наша политическая система. Но, с другой стороны, из-за конкуренции между инвесторами доходность популярных активов обещает снизиться. Тем, кто начинает с нуля, это несколько затруднит подъём.

2. Депозиты на счетах россиян растут (ссылка):



По итогам апреля 2024 года суммарные объемы денежных средств россиян в банках увеличились на 2,1 процента в сравнении с мартовским показателем, или на один триллион рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

В регуляторе объяснили подобную динамику привлекательными процентными ставками по депозитам. При этом за второй месяц весны выросли только рублевые остатки (плюс один триллион рублей, или 2,4 процента к уровню марта). В то же время объемы денежных средств в иностранной валюте продемонстрировали противоположную динамику и сократились на 0,9 процента, или на 35 миллиардов в рублевом эквиваленте.

В марте в банковском секторе наблюдалась схожая динамика. Тогда объемы денежных средств россиян увеличились на 1,9 процента в месячном выражении, или на 900 миллиардов рублей.

3. Лично я не верю в депозиты в 2024 году, однако прибыль российских банков растёт, и меня, миноритарного акционера Сбера, это радует (ссылка):

Прибыль российских банков снова растет, показывая соответствующую динамику даже в сравнении с показателями рекордного для отрасли прошлого года, следует из презентации ЦБ РФ, опубликованной на сайте регулятора. В январе-апреле показатель составил 1,203 триллиона рублей, превзойдя показанные за аналогичный период 2023-го 1,105 триллиона.

В апреле кредитные организации РФ увеличили чистую прибыль до 305 миллиардов рублей, что на 13 процентов больше зафиксированных в марте 270 миллиардов и более чем на треть превышает прибыль за апрель в 2023 году в 224 миллиардов рублей.

При этом, отмечается в материалах, количество прибыльных банков в прошлом месяце снизилось до 249 с 255 в марте, а их доля от общего числа банков сократилась на два процентных пункта, до 78 процентов.

Ранее стало известно, что прибыль российских банков достигла в 2023 году рекордных 3,3 триллиона рублей. Получить такой результат им удалось за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки.