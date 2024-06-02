Мнение «аналитика»: О позорище позорном… Столько лет усилий — псу под хвост?

Хотя ломать — не строить, всё же надо очень сильно постараться, чтобы разрушить то, что создавалось веками трудов предшественников. Но глупость отдельных личностей и не на такое способна.

И плоды их усилий — удивляют. И трёх лет не прошло, как пошло прахом многое, казавшееся прежде незыблемым. Причём как утверждают люди сведущие, это лишь только начало. И дальше — раззудись плечо, размахнись рука!

А что вы хотели… когда политикой стали рулить профессиональные дилетанты: несостоявшиеся гинекологи, прыгуньи на батуте, бывшие кадровики и прочие бухгалтера, неспособные свести дебет с кредитом.

Вот новость, которая вызывает искреннее недоумение.

Руководство Женевского международного автосалона (GIMS) отказалось не только от проведения планировавшегося на 2025 год в Женеве очередного ежегодного смотра мировых новинок автоиндустрии, но и вообще и от дальнейшей деятельности. В пресс-релизе подчёркивается, что этот шаг, подводящий черту под 120-летней историей знаменитых выставок, обусловлен неясной ситуацией в автомобильной промышленности, ослаблением интереса к крупным мероприятиям подобного рода в Европе и усилившейся конкуренцией со стороны других экспозиционных площадок.

Президент Постоянного комитета фонда автосалона Александр де Сенарклен в качестве причины завершения деятельности в Женеве назвал «отсутствие интереса у автопроизводителей в трудном для индустрии контексте». А генеральный директор GIMS Сандро Мескита заявил, что перспективы выставки 2025 оказались нерадужными. Он обратил внимание, что на последнем автосалоне в Женеве было показано только 13 мировых новинок, тогда как на автосалоне в Пекине их было 117. В общем, Европа, родоначальница автомобилестроения, с треском проиграла целую отрасль, закопав её своими же руками.

Казалось бы, причём тут «добровольный» уход европейских автоконцернов с ёмкого и перспективного российского рынка, который теперь радостно осваивают их главные конкуренты из Китая?

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