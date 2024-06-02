Россиянок обязали исполнять супружеский долг не реже трёх раз в неделю

Государственная дума в третьем чтении приняла поправки в Семейный кодекс, устанавливающие обязанность всех замужних женщин исполнять супружеский долг как минимум три раза в неделю.

Согласно новым нормам, уважительной причиной для отказа от близости с законным супругом может быть больничный лист, командировка или стихийное бедствие.

– Наша страна взяла курс на повышение рождаемости и безосновательный отказ от исполнения своего природного и супружеского долга недопустим, – сказал автор поправок депутат Леонид Слуцкий.

За неисполнение супружеского долга без уважительной причины предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей, а злостные нарушительницы новых правил семейной жизни могут быть арестованы на 15 суток. Кроме того, в случае развода по инициативе мужа из-за отсутствия регулярной половой жизни, россиянки больше не смогут претендовать на половину совместно нажитого имущества.

– Если мужик не получает от брака того, что ему полагается самой природой, то он имеет полное право подать на развод. Разумеется, в этом случае женщина не должна получать что-то значимое из общего имущества – не более 5 процентов от семейного капитала, – подчеркнул Слуцкий.

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