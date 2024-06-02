Мнение: О главном человеческом пороке

По-моему, главное свидетельство отсутствия нормальной оппозиции в России – это вовсе не “дело Ходорковского”. Это дело, как ни крути, а все ж пример борьбы равных: миллиардер против власти. В России исход такого противостояния всегда неочевиден. Поэтому различные выкрики в прессе и на улицах по этому поводу – это все ж часть большой схватки, в которой каждой из сторон есть чем платить.

Совсем другое – недавний эпизод с наездом сына министра обороны Иванова на старушку. Сынуля переехал бабку без затей – прямо на “зебре”, причем “сила удара была такова, что тело отлетело от “зебры” на 20 м” (цитирую с “Глобалруса”). Говорят, что против сына даже не возбудили уголовное дело, а сам наезд не отражен в сводках ГИБДД (несмотря на смертельный исход).

Вот это да! Спросите меня – ЧТО ЕЩЕ, какой еще повод нужен оппозиции в любой нормальной стране для того, чтобы развернуть широкомасштабное давление на власть? Сын ближайшего сподвижника Путина, “серого кардинала”, чуть ли не второго лица в государстве. Власть показала мякоть. Казалось бы – бей туда!

Ан нет. Ни тебе депутатских запросов, ни выступлений видных госдеятелей в прессе и на улицах. Тишина.

Почему, спрашивается? Дело ведь даже не в том, прав ли был младший Иванов. Может быть, сто раз прав (хоть я в это и не верю). Но разве может нормальная оппозиция ТАКОЕ не использовать? Не спровоцировать полномасштабный скандал?!

Ларчик, думается мне, открывается просто. Трусят. Иванов – это ж ТОТ САМЫЙ Иванов. Ну его, с ним связываться!

Вспоминаю примеры из собственной практики. Вот, скажем, работали мы “против власти” в Ханты-Мансийском округе в 1999 г. “А давайте, – предлагаю я кандидату, – используем покушение на мэра Нефтеюганска? Дело громкое, нас сразу заметят…” “Да ты что! – ужасаются в ответ, – нас же убьют!”

А просто в в 1998 году в Нефтеюганске был мэр-популист по фамилии Петухов. И очень он – ради “дешевой популярности”, конечно же – повадился наезжать на “ЮКОС”. Тогда положение суровое было, нефтяникам зарплату почти перестали платить – и вот он – как НОРМАЛЬНЫЙ, подчеркиваю, политик – решил воспользоваться ситуацией. СОбирал какие-то митинги, требовал с “Юганскнефтегаза” налоги, писал какие-то петиции и послания в Москву. Чуть ли не забастовки инициировал. И все время выступал. В общем, являл собой редкий у нас тип политика-трибуна.

И вот его в 1998 году грохнули. Как раз перед очередным митингом. Вышел некий парень из кустов, сделал три выстрела – и слинял в туман. Милиция, понятное дело, никого не нашла.

А у нас главный соперник – действующий депутат – был как раз из Нефтеюганска! И работал в “Юкосе”. “Давайте, – говорю – поднимем это дело! Петухова многие помнят. Уши “Юкоса” из-под этого убийства торчат за версту. Мы и себя поднимем, и главного конкурента потопим!” Ответ один – убьют.

И я ж не говорю, что это было пустое опасение. Ежу понятно, что опасение было абсолютно оправданное. Милиция потом другое объяснение придумала – мол, Петухова некие чеченцы убили – а вовсе никакой не “Юкос”. А поди пойми – то ли чеченцы вездесущие, то ли “Юкос”, то ли чеченцы по заказу “Юкоса”…

В итоге, естетственно, кандидат наш ни о каких Петуховых нигде ни словом и не упомянул.

Интересно, что ему (ей, точнее уж) никакой “Юкос” и не угрожал. Сам все понял, без слов. “Внутренний цензор” – так это (красиво) называется.

Или с профсоюзниками местными я тогда же пообщался. Они мне – дебет/кредит, социальная защита, отправляем буровиков отдыхать в дом отдыха. Что ж, спрашиваю в конце задушевной беседы, как-то у вас странно получается? Цена на нефть с начала года в 4 раза выросла, а буровик как получал 6 тыс. руб. в месяц, так и получает? Не находите, что тема тоже вполне профсоюзная? (а нефть за 1999 год выросла с 8 до 24 долл. за баррель)

На меня смотрят, как на наглого идиота. В глазах читается все тот же ответ “убьют ведь!”

Само собой. Людей жалко, сам бы не полез… Но как, к примеру, в той же Америке было? Фильмов куча на эту тему. Профсоюзных людеров и избивали, и сжигали живьем (вспомним “Однажды в Америке”), и просто пристреливали из-за угла. Никто ведь им комфортных условий не создавал!

А у нас? Все ручные, все всё понимают без слов.

Как тут, блин, не вспомнить Булгакова? (2005)

Ровно 19 лет назад написано, тоже 2 июня. С тех пор, понятно, уже всех сверчков, пытавшихся слезть со своего шестка, или поубивали, или выдавили отсюда.