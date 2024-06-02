 

СМИ сообщили об обучении пилотом ВВС Греции украинцев работе на F-16

02.06.2024, 17:15, Разное
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Первый пилот Военно-воздушных сил Греции прибыл в Киев, чтобы обучать украинских военных полетам на истребителях F-16. Об этом 2 июня пишет портал Defence-point. Это инициатива является частью программы международной коалиции, созданной для обучения украинских технических пилотов и персонала по работе на этом типе истребителей.

Греческие ВВС обладают богатым опытом в использовании истребителей. Этот опыт может быть ценным в обучении украинских военных.

Эти действия провоцируют опасения по поводу обострения в регионе и вызывают реакцию с других сторон. Литва также готова направить своих инструкторов на Украину, об этом пишет Bloomberg.

Франция уже отправила первую группу инструкторов на Украину, РФ выразила свою обеспокоенность по поводу подготовки других стран к участию в конфликте.


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