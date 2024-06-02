Депутат Журова назвала неприятным для спортсменов возможный перенос Игр дружбы

Олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказалась о возможном переносе Игр дружбы на следующий год. Она подчеркнула, что такой ход будет неприятен для спортсменов, которые рассчитывали на эти соревнования, ведь они вложили три года в подготовку.

По мнению Журовой, проведение Игр дружбы в 2025 году представляется логичным решением. Это позволит избежать пересечения с Олимпиадой и уменьшить политическую составляющую мероприятия, делая его более привлекательным для Международного олимпийского комитета.

Она также отметила, что победители Олимпийских игр в Париже в 2024 году будут востребованы в медийном пространстве, что может помешать им участию в Играх дружбы, запланированных на сентябрь 2024 года.

Информация о возможном переносе Игр дружбы появилась из осведомленного источника, который сообщил, что мероприятие может быть перенесено на 2025 год и эта инициатива обсуждается с высшим руководством страны. Планируется, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге, в нем будут соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.