 

Палестина примет участие в «Евровидении-2025»

02.06.2024, 15:33, Разное
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Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что Палестина примет участие в конкурсе «Евровидение-2025», который пройдёт в Швейцарии.

СМИ утверждают, что стороны рассматривали возможность дисквалификации Израиля, чтобы палестинцы чувствовали себя комфортнее, но отказались от этой идеи из-за необходимости соблюдения принципов нейтральности.

– В 2025 году конкурс пройдет в самой нейтральной стране мира – в Швейцарии. И мы призываем к проявлению нейтральности всех участвующих стран в конкурсе следующего года. Считаю абсолютно логичным участие и Палестины, и Израиля. Шалом алейхем. Аллаху акбар, – сказал супервайзер Евровидения Мартин Эстердаль.

ЕВС в настоящее время также проводит переговоры о дебюте Косово. Уже в июне эксперты ЕВС посетят Палестину и примут участие в церемонии учреждения палестинского национального оргкомитета Евровидения. В то же время организаторы исключают возможность возвращения России, поскольку не относят её к «цивилизованному европейскому миру».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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