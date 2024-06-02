В WhatsApp улучшились голосовые вызовы

WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной в России) готовит обновление для процесса голосовых вызовов. В новой бета-версии при входящем звонке фото абонента разворачивается на весь экран, пишет WABetaInfo.

Кроме того, появились другие новые функции, связанные с вызовами. Теперь иконки в верхней части экрана позволяют свернуть окно вызова или добавить участников из списка контактов к текущему голосовому чату.

Также был добавлен новый пункт в нижней панели – дополнительные параметры. Все эти изменения касаются Android-версии WhatsApp, но пока не ясно, будут ли они доступны пользователям iOS.

На данный момент нововведения доступны только для бета-тестеров. Для того чтобы оценить их, нужно скачать клиент из Google Play с номером сборки 2.24.12.14. Ожидается, что в ближайшие дни обновление станет доступно и для всех остальных пользователей.