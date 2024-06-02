 

Эксперты АНБ призвали регулярно перезагружать смартфоны

02.06.2024, 13:55, Разное
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Специалисты из Американского Агентства национальной безопасности (АНБ) советуют владельцам смартфонов регулярно перезагружать свои устройства. Это решение способствует безопасности и эффективности гаджетов. Согласно данным Gizmodo, еженедельная перезагрузка снижает риск активации уязвимости “нулевого дня” и заражения вредоносным ПО, которые являются распространенными угрозами в цифровом мире.

В дополнение к этому, перезагрузка помогает автоматически обновлять программное обеспечение, закрывать фоновые приложения и устранять утечки памяти. Это не только предотвращает перегрев устройства, но и повышает его общую производительность.

В недавно опубликованном документе АНБ, содержащем советы по использованию смартфонов, перечислены более десятка рекомендаций. Среди них использование биометрических данных и оригинальных шнуров для зарядки. Однако основной акцент делается на еженедельной перезагрузке.

Как пишет Gizmodo, многие современные смартфоны, такие как Samsung Galaxy и OnePlus, уже предлагают встроенные функции для планирования регулярных перезагрузок.


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