 

Совет Федерации переименуют в Палату лордов

02.06.2024, 13:33, Разное
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В Совет Федерации внесли законопроект о переименовании верхней палаты парламента РФ в Палату лордов.

Автором инициативы стал сенатор от Республики Тыва Арбан Буран-оол. В ходе выступления с парламентской трибуны он привёл убедительные аргументы в пользу такого решения.

– Я лично считаю, что Совфед как орган народовластия является частью истории нашего государства, но всё же функции, которые выполняют сенаторы, больше соответствуют лордам, да и полномочия у нас передаются по наследству, – подчеркнул парламентарий. – Вспоминаю, что в детстве пока мои сверстники чувствовали советский дефицит, у нашей семьи была возможность посещать спецприёмник, за это меня окрестили лордом. Почему бы не вернуться к этим прекрасным временам?.

Сенаторы согласились с доводами коллеги, заметив, что придерживаются и других атрибутов, характерных для британских коллег.

– Я вот бороду уже не брею 20 лет, – заявил парламентарий из Осетии.

– А я недавно новый Bentley купил, – сказал сенатор из Кировской области.

Голосовать о переименовании Совета Федерации в Палату лордов будут в сентябре.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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