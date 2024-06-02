Lego выпустила свой первый набор для взрослых – The Crafting Table

В честь 15-летия Minecraft, Lego выпустила свой первый набор для взрослых – The Crafting Table. Информацию об этом передает The Verge.

Состоящий из 1195 деталей, набор уже доступен для предварительного заказа. Предназначен он для фанатов Minecraft старше 18 лет и стоит $90 (по курсу на момент публикации новости – 8,1 тыс. рублей). Официальный релиз набора намечен на 1 августа.

The Crafting Table воссоздает знаменитый верстак из игры и открывается, показывая детализированную диораму с 12 биомами, включая равнины и тайгу. В комплекте есть восемь микрофигурок, таких как Стив, Алекс, скелет, Крипер и свинья, а также пять мини-конструкторов и наклейки, связанные с игрой.

Этот набор входит в расширяющуюся коллекцию Lego с «замысловатыми конструкторами для взрослых», куда также входят «Великое дерево Деку» из Legend of Zelda, набор «Ретро-радио» и TIE из Star Wars.

Набор The Crafting Table будет доступен в Австралии, Великобритании, Европейском Союзе, Канаде и Сингапуре, помимо США.