Рупор кремлевской пропаганды: “В ближайшее время нет планов вернуться на Украину”

"В ближайшее время нет планов вернуться на Украину"

Бывший студент МГУ Сергей Гулько, которого отчислили после задержания за сбор денег для ВСУ и депортировали из России, не собирается возвращаться на Украину.

"В ближайшее время нет планов вернуться на Украину", – заявил РИА Новости Гулько.

Он сообщил, что сейчас "находится за рубежом", хочет продолжить учебу и получить диплом врача. В какой именно стране сейчас Гулько – неизвестно.

Гулько является уроженцем Одессы и гражданином Украины. В Москве он учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ.

Он неоднократно размещал в соцсетях лозунги националистического характера, призывал к ударам по Москве, собирал деньги для ВСУ. Также он искал информацию о механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, живущих в московском регионе. В итоге Гулько отчислили из МГУ и депортировали из России. Он хотел въехать в Грузию, но ему отказали во въезде.

https://rg.ru/2024/06/02/eks-student-mgu-deportirovannyj-iz-rf-ne-sobiraetsia-vozvrashchatsia-na-ukrainu.html – цинк

Персонаж заметался, но на скотобойню не спешит. Там как раз такие "медики" нужны.

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