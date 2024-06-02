Spotify теперь доступен в российском магазине RuStore

Музыкальный сервис Spotify, хоть и остаётся недоступным в Google Play и App Store для российских пользователей, теперь можно скачать в российском магазине приложений RuStore, пишет издание Business FM.

На конец недели приложение имеет менее тысячи загрузок, при этом его рейтинг составляет 4 балла из 5. Пользователи делятся неоднозначным опытом использования сервиса: некоторые приобретают подписку через сторонние сайты, а другие ищут способы получить доступ к сервису бесплатно.

Сергей Вильянов, основатель Vilianov.com, предполагает, что RuStore использует китайский подход к своим магазинам приложений, где также присутствуют западные приложения, не появляющиеся туда автоматически. IT-специалист Илья Чухляев добавил, что версия Spotify, доступная на RuStore, идентична официальной.

Таким образом, стратегия RuStore, вероятно, направлена на увеличение трафика и расширение библиотеки приложений. Однако пока её не удаётся обеспечить бесперебойную работу для поклонников Spotify в России.