 

В ГАИ вернут сотрудников, не прошедших переаттестацию при переименовании в ГИБДД 26 лет назад

02.06.2024, 11:33, Разное
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12 тысяч сотрудников ГАИ, не прошедших переаттестацию при переименовании ведомства в ГИБДД, смогут вернуться к работе после возвращения дорожной инспекции исторического названия.

C таким заявлением выступил глава Московского центра аттестации Валерий Синицын. Они будут восстановлены в званиях, а те, кто уже достиг соответствующего возраста, получат право служебную пенсию.

Чиновник пояснил, что при смене названия ГАИ на ГИБДД поменялись и многие требования, которые предъявляют к сотрудникам ведомства. Из-за этого многое образцовые офицеры оказались профнепригодны по чисто формальным причинам. В настоящее время происходит возврат к старым порядкам и критериям оценки дорожных инспекторов по критериям 1997 года.

Те из бывших сотрудников, которые не захотят вернуться на службу в ГАИ, могут быть привлечены к ответственности как дезертиры.

– Дорожный инспектор – это долг и призвание, а не просто профессия, – говорит Синицын. – Бывших гаишников, как и бывших чекистов, не бывает. Да, не все из них вписались в систему ГИБДД, но теперь всё возвращается на круги своя. И Родина не просто зовёт их обратно, а требует, чтобы они вернулись на службу и встали на страже безопасности дорожного движения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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