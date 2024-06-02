Мнение: Безработица и дефицит рабочих рук в России

Работников в экономике России не хватает. Причина номер один — плохая демография, низкая рождаемость. Рождаемость в РСФСР ушла ниже уровня воспроизводства примерно при Брежневе, а дальше ситуация только ухудшалась. Но так как демографические сдвиги идут медленно, реальные проблемы в виде дефицита рабочих рук догнали нас только сейчас.

Вторая причина, менее важная, Спецоперация. Многие воюют, многие работают на загруженных под завязку оборонных заводах, некоторые «релоцировались» из России или, если речь идёт о трудовых мигрантах, не приехали в Россию. Эта причина менее важна, так как она забирает из экономики значительно меньше рабочих рук, чем плохая рождаемость, и так как вечно идти Спецоперация не будет: рано или поздно она закончится, после чего рабочие руки вернутся обратно в гражданские сектора.

В быстрое выправление демографии я не верю. Власти уже обозначили демографию как проблему номер один, причём на высшем уровне, однако пока что никто не предлагает решений, которые хотя бы издали выглядят эффективными. Кроме того, даже если нам удастся (первыми в современном мире) нащупать верный путь к повышению рождаемости, то всё равно от зачатия ребёнка до его первого подхода к фрезерному станку пройдёт минимум 13 лет. Скорее всего, даже значительно дольше, так как на радикальную реформу системы образования общество решится навряд ли. Более реалистичный сценарий такой:

1. Перепробовав кучу неработающих средств в духе «дайте больше денег» и «сделайте мужчин ещё более ненужными», через 10 лет государство всё же нащупывает решение проблемы.

2. Народ массово совершает ритуал призыва аиста в капустное поле.

3. Так как школы с вузами — священные коровы, безусые стажёры получают первые записи в трудовых книжках только через 22 года.

4. Ещё через 10 лет экономика более-менее насыщается новыми кадрами.

2024 + 10 + 22 + 10 = 2066 год. Вот срок восстановления трудовой демографии при условии, что нам повезёт. Если нам не повезёт, то этот срок сдвигается ещё дальше вправо — куда-то к концу 21-го века, может быть.

Всё это — с одной стороны.

С другой стороны, новые технологии обещают перекроить рынок труда с той же бесцеремонностью, что и в 19-20 веках, если не с большей. Вот несколько примеров.

1. Резервы для внедрения давно уже существующих технологий огромны. К примеру, читатель прислал сейчас фото двойной фуры с выставки в Крокусе (прикреплено к посту). Вот она на сайте производителя (ссылка), вот видео с аналогичным автопоездом из Финляндии (ссылка).

Читатель пишет, что в России такие автопоезда пока что запрещены, так как автопоезду сложно вписаться в поворот. Однако если колёса на втором прицепе тоже будут автоматически поворачиваться, никакой проблемы с поворотами нет — автопоезд сможет спокойно ехать по самым обыкновенным дорогам. В других странах всё давно отработано, нашим депутатам или нашему ГАИ остаётся только исправить морально устаревшую норму.

В России, насколько я знаю, около 2 млн дальнобойщиков. Если автопоезда будут применимы на одном маршруте из десяти, это уже высвободит 200 тысяч человек. А ведь это — только одно техническое новшество и только в одной из множества отраслей.

2. Беспилотные технологии продолжают быстро развиваться. Широкая публика их особо не видит, так как беспилотные такси и роботизированная доставка всё ещё тестируются, а массовый выход роботов на улицы ожидается чуть позже.

Новости продолжают сыпаться одна за другой — то мэр Собянин запускает беспилотный трамвай (ссылка), то Яндекс разворачивает массовое производство роботов-курьеров (ссылка). Всё это уже реально: можно пощупать руками, можно оценить экономию в деньгах и человеко-часах. Но широкая публика заметит нововведения чуть позже. Может быть, в 2026 году.

А вот где беспилотные технологии уже внедряются вовсю, так это в сельском хозяйстве. Насколько я знаю, Россия — лидер в беспилотных агротехнологиях, у нас давно и глубоко роботизируют комбайны и прочую технику. Сейчас вот уже Когнитив Пайлот сделал безкабинный трактор с точностью работы до сантиметра (ссылка, ссылка). Если коротко: трактор не только высвобождает четырёх трактористов (так как работает 24 часа в сутки), но и экономит ресурсы за счёт недостижимой человеком точности работы.

Пока что, повторюсь, это только в сельском хозяйстве. Однако очевидные кандидаты на роботизацию — почти все такси, почти все грузовики, почти все кассиры в супермаркетах и 70% работников пунктов выдачи интернет-заказов.

Технологически можно автоматизировать очень многое уже завтра. Надо только приложить организационные усилия: доработать законы, исправить мелкие баги, создать инфраструктуру по производству и обслуживанию всего этого хозяйства.

3. Искины развиваются не просто быстро, а с пугающей скоростью. На Западе переводчиков, копирайтеров, дизайнеров и репетиторов низшего ценового сегмента уже массово увольняют, так как ЖПТ-4 дешевле и эффективнее уже прямо сейчас.

Скоро корпорация ОпенАИ обещает выкатить в общий доступ следующее поколение нейросети, ЖПТ-5. Основная разница будет следующей:

— ЖПТ-4 подробно объяснит вам, как сделать в Экселе нужный отчёт при помощи формул, макросов и форматирования текста;

— ЖПТ-5 сделает этот отчёт в Экселе за вас.

Это точка, после которой целая армия клерков и младших менеджеров забирает любимую кружку из ящика офисного стола и идёт в отдел кадров за расчётом.

4. В медицине определённо намечаются прорывы — болезни, которые раньше считались неизлечимыми, успешно лечатся в лабораториях. Китайцы на днях рапортовали об экспериментальном излечении диабета II типа (ссылка). Мужчина 59 лет не колет инсулин уже 3 года, и он в полном порядке. Я не удивлён, что новость пришла из Китая: во-первых, китайцы мировые лидеры в области передовых биотехнологий, а во-вторых, в Китае 10% населения больно диабетом. Для них это проблема государственного значения.

Сейчас учёные пробуют разные новые штуки и наперебой рапортуют об успехах. Есть шанс, что скоро мы уже забудем про герпес, проблемы с суставами и так далее — пара визитов в поликлинику, и проблема решена так же просто, как сейчас решается проблема с кариесом.

Применительно к обсуждаемой теме это значит, что возраст крепкого здоровья, когда средний человек может работать по 8 часов в день более-менее на равных с молодыми коллегами, постепенно сдвинется вверх — к 75-80 годам. И так как многие работают, пока здоровье позволяет, получается, что медики количество рабочих рук увеличат.

Лично я этому рад. Продвинутая медицина — это здорово, а каким государство установит пенсионный возраст, мне всё равно. Нам, предпринимателям, всё равно назначат минималку, как будто мы не вносим ключевой вклад в экономику и не платим во много раз больше налогов, чем другие работающие.

Обратите внимание, выше я не упоминал чёрных лебедей типа холодного термояда, универсального интеллекта или панацелина. Я писал только о технологиях, которые уже с нами, в этой комнате, которые можно ощупать прямо сейчас. Беспилотный трамвай катается по рельсам, можете приехать и убедиться. Год назад одному известному вам блогеру вылечили мигрень моноклональными антителами — до того он на протяжении 25 лет вычёркивал из жизни несколько дней в месяц из-за сильной головной боли. Автопоезда и прочую «малую механизацию» можно не только лицезреть в работе на Ютубе, но и купить за вполне разумные деньги.

Вышеперечисленного уже достаточно, чтобы не только скомпенсировать текущий дефицит рабочих рук, но и переключить экономику обратно в режим безработицы. Если же прилетит настоящий чёрный лебедь — полноценное генетическое редактирование, например, — безработица может одним рывком взлететь в небеса.

Подведу итог

У нас всё сложно, но непонятно, в какую сторону. В зависимости от скорости внедрения и развития технологий мы можем оказаться как в условиях жуткой нехватки рабочих рук, так и в условиях дикой безработицы.

Как показывает история, обществу будет всего выгоднее, если, не доходя до крайностей, ситуация на рынке труда будет колебаться туда-сюда: периоды дефицита работников будут сменяться периодами дефицита рабочих мест. Такая «болтанка» будет держать в тонусе всех: работодателям придётся повышать производительность труда, чего они в спокойных условиях делать не любят, а работникам придётся повышать свою квалификацию и гибкие навыки, от чего, опять-таки, без внешнего принуждения большинство старается откосить.