Первый пилотируемый запуск Starliner Boeing к МКС отменен

Первый запуск пилотируемого космического корабля Starliner от Boeing для миссии NASA был снова отменен. Согласно данным прямой трансляции Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) на YouTube, запуск Starliner к МКС был отложен за три минуты до намеченного старта. Причины отмены не разглашаются, однако были зафиксированы технические проблемы с заправкой второй ступени ракеты-носителя Centaur.

Запуск корабля был запланирован с мыса Канаверал при помощи ракеты Atlas-V от United Launch Alliance (ULA). После запуска ожидалось, что через двое суток капсула Starliner от Boeing пристыкуется к Международной космической станции (МКС). Экипаж испытательной миссии состоял из Барри Уилмора и Суниты Уильямс.

Этот запуск Atlas-V должен был стать первым за полтора десятилетия, когда эта ракета использовалась для отправки людей в космос.