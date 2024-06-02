 

Первый пилотируемый запуск Starliner Boeing к МКС отменен

02.06.2024, 10:30, Разное
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Первый запуск пилотируемого космического корабля Starliner от Boeing для миссии NASA был снова отменен. Согласно данным прямой трансляции Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) на YouTube, запуск Starliner к МКС был отложен за три минуты до намеченного старта. Причины отмены не разглашаются, однако были зафиксированы технические проблемы с заправкой второй ступени ракеты-носителя Centaur.

Запуск корабля был запланирован с мыса Канаверал при помощи ракеты Atlas-V от United Launch Alliance (ULA). После запуска ожидалось, что через двое суток капсула Starliner от Boeing пристыкуется к Международной космической станции (МКС). Экипаж испытательной миссии состоял из Барри Уилмора и Суниты Уильямс.

Этот запуск Atlas-V должен был стать первым за полтора десятилетия, когда эта ракета использовалась для отправки людей в космос.


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