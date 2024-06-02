 

Таджикистан закрепит в Конституции стремление войти в Евросоюз

02.06.2024, 9:33, Разное
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В Конституции Таджикистана зафиксируют многовековое стремление таджикского народа к Европе и европейским ценностям, а также вступление в Евросоюз как приоритет внешней политики – такое решение принял парламент.

По мнению политологов, это прямое следствие осложнившихся отношений с Россией и проблем с трудоустройством населения на территории РФ.

Изначально депутаты разрабатывали закон о санкционном режиме в отношении Российской Федерации и её граждан, однако потом под тем же номером (№01-2024) на рассмотрение внесли законопроект «О внесении изменений во внешнеполитические, культурные и исторические ориентиры». Первый же пункт его гласит, что «в течение многих веков народ Таджикистана был неотъемлемой и важнейшей частью семьи европейских народов».

– В результате действий недружественных сил, боровшихся с национально-освободительным движением народа Таджикистана, наша страна оказалась на многие века оторвана от европейской семьи – она была силой вовлечена в чуждую орбиту влияния, опустошена и разграблена. Но оккупанту не удалось сломить самое главное – свободолюбивый дух и европейские ценности, живущие в каждом нашем человеке с первого взгляда на мир, с первого глотка зелёного чая, с первой надетой тюбетейки, – говорится во вступлении к законопроекту.

В Брюсселе на инициативу Душанбе отреагировали сдержанно – если глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поприветствовал «пробуждение» таджикского народа, то в немецком бундестаге напомнили, что недавно в Таджикистане запретили носить хиджаб в общественных местах.

– Вы должны выбирать что-то одно – либо вы говорите про Европу и европейские ценности, либо вы запрещаете ношение хиджаба, – высказалась глава межфракционной группы «Наша Германия» Айша аль-Хабл.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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