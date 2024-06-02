В США арестовали китайцев за масштабные мошеннические схемы с iPhone на $12 млн

Пять граждан Китая были арестованы в США по обвинению в масштабных мошеннических схемах с фейковыми iPhone. Мошенники представляли поддельные устройства в магазины Apple в рамках гарантийного обслуживания и получали новые настоящие устройства, которые затем продавали.

Эта схема была использована более 16 тысяч раз, что привело к убыткам Apple в размере более $12,3 млн. Преступники действовали с декабря 2014 по март 2024 года, координируя свои действия из Китая.

Мошенники использовали украденные идентификационные номера, принадлежащие реальным пользователям с активной гарантией AppleCare, что могло привести к потере гарантии для этих пользователей. Для сокрытия следов они обращались в различные магазины Apple по всей Калифорнии, посещая до десяти точек в день.

Дело направлено на судебное разбирательство.