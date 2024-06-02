 

Xiaomi глобально представила свой доступный игровой Mini LED 2K-монитор

02.06.2024, 9:25, Разное
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Xiaomi представила свой геймерский монитор Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i на международном рынке. Ранее эту модель можно было приобрести только в Китае за 1999 юаней (примерно 24,7 тыс. рублей).

Монитор оснащен 27-дюймовым IPS-экраном разрешением 2K (2560х1440 пикселей) и частотой обновления 180 Гц. Матрица Mini LED обладает временем отклика 1 мс, 1152 зонами локального затемнения, высокой яркостью до 1000 нит и глубоким черным цветом. Возможности новинки включают в себя поддержку HDR1000 и AMD FreeSync.

Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i обеспечивает 100%-ный охват цветового пространства sRGB, более 99% DCI-P3 и точную передачу цветов дельта E.

Монитор имеет регулируемую подставку, совместимость с креплениями VESA и весит 6,8 кг. Среди поддерживаемых разъемов – HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и аудиовыход.


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