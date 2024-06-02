 

“Вторые Игры будущего” запланированы на 2025 год в Дубае

02.06.2024, 9:25, Разное
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Мультиспортивный фиджитал-турнир, сочетающий в себе спорт и киберспорт, под названием “Вторые Игры будущего”, запланирован на 2025 год в Дубае, ОАЭ. Эту информацию объявил Игорь Столяров, глава турнира, в своем канале на Telegram.

В публикации отмечается, что следующий этап соревнований состоится в ОАЭ в указанный год. Кроме того, Столяров поздравил всех с Всемирным днем защиты детей.

Первые Игры будущего прошли в прошлом году в российском городе Казани с 21 февраля по 3 марта. Это был масштабный турнир, включавший разнообразные виды фиджитал-спорта, объединяющие реальные соревнования с компьютерной симуляцией. В турнире участвовали 277 команд из 107 стран мира, а общий призовой фонд составил около $10 млн. Также стоит отметить, что на этих соревнованиях прошла первая в мире фиджитал-свадьба. Более подробную информацию можно найти в материале на «Газета.Ru».


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