“Вторые Игры будущего” запланированы на 2025 год в Дубае

Мультиспортивный фиджитал-турнир, сочетающий в себе спорт и киберспорт, под названием “Вторые Игры будущего”, запланирован на 2025 год в Дубае, ОАЭ. Эту информацию объявил Игорь Столяров, глава турнира, в своем канале на Telegram.

В публикации отмечается, что следующий этап соревнований состоится в ОАЭ в указанный год. Кроме того, Столяров поздравил всех с Всемирным днем защиты детей.

Первые Игры будущего прошли в прошлом году в российском городе Казани с 21 февраля по 3 марта. Это был масштабный турнир, включавший разнообразные виды фиджитал-спорта, объединяющие реальные соревнования с компьютерной симуляцией. В турнире участвовали 277 команд из 107 стран мира, а общий призовой фонд составил около $10 млн. Также стоит отметить, что на этих соревнованиях прошла первая в мире фиджитал-свадьба. Более подробную информацию можно найти в материале на «Газета.Ru».