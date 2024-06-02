НАТО уже готовится к возвращению Трампа и его попыткам развалить альянс

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НАТО готовится к вероятному возвращению Дональда Трампа в Белый дом: наращивает расходы до 2% ВВП и создаёт фонд для долгосрочного финансирования Украины. CBS News сообщает, что новый анализ показал, что Трампу даже не придётся выводить США из альянса, чтобы значительного его ослабить. Он просто будет использовать свои административные полномочия по оперативному командованию армией и может просто саботировать защиту Европы.



AP

Из-за опасений перед переизбранием Дональда Трампа страны НАТО наращивают военные расходы. «Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готовит план финансирования, чтобы попытаться оградить 75-летнее военное партнёрство от любых меняющихся политических реалий, которые могут повлиять на альянс», — пишет CBS News со ссылкой на Оану Лунгеску, бывшего пресс-секретаря Столтенберга.

По словам Лунгеску «иметь предсказуемость важно как для участников альянса, так и для Украины». План Столтенберга, по её мнению, «освободит США от бремени», но позволит «сохранить полный контроль» за помощью Украине. Издание напоминает, что «Столтенберг предложил пятилетний пакет военной помощи Украине на сумму 107 миллиардов долларов, который даст более широкому альянсу более прямую роль в финансировании».

НАТО вынуждено реагировать на заявления Трампа, который в предвыборной кампании уже несколько раз подтвердил, что не будет защищать союзников по НАТО, если они не выполняют своих обязательств по расходам. В 2023 году, например, только 10 стран из 30 участников НАТО тратили на оборону больше 2% ВВП. Оану Лунгеску надеется, что к июльскому саммиту альянса будут получены новые данные, которые покажут улучшение ситуации.

Важные лоббисты альянса, такие как бывший советник по безопасности США Джон Болтон или экс-главнокомандующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, давно предупреждают об угрозе альянсу со стороны Трампа. CBS News указывает, что недавняя военно-политическая симуляция министерства обороны Великобритании вообще показала, что «в случае второго президентства Трампа альянс окажется уязвимым перед крахом, даже если США не выйдут из НАТО».

По сценарию Трамп после прихода к власти попытался заключить мир между Россией и Украиной и после того, как переговоры провалятся «сокращает иностранную помощь Украине». Из-за нехватки голосов в конгрессе Трамп не может выйти из НАТО, но «значительно сокращает участие США в учениях НАТО, включая перемещение 50% американского военного присутствия в Европе в Индо-Тихоокеанский регион», — потому что решение об этом принимает администрация Белого дома.

Финли Гримбл, экс-аналитик министерства обороны Британии сообщил телеканалу, что «такой сценарий оставит НАТО «опустошённой, неподготовленной оболочкой», поскольку будет проводиться политика «дремлющего» НАТО». Гримбл высказывает CBS News опасение, что Трамп воспользуется тем, что именно офицер США всегда командует силами НАТО. «Вы скажете верховному главнокомандующему НАТО прекратить сотрудничество, прекратить реализацию планов, и всё развалится. И это то, что Трамп сделал в игре», — поясняет свои опасения Гримбл.