 

Саркози выступил против отправки войск на Украину и её вступления в ЕС

02.06.2024, 8:51, Новости дня
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Франции надо задуматься о последствиях возможной отправки войск на Украину, а Европе пора перейти к активным переговорам для мирного завершения конфликта, заявил в интервью Le Figaro бывший президент Франции Николя Саркози. Он считает, что включение Украины в ЕС никак не решит её проблем с Россией, но ослабит Европу и усилит её зависимость от США.


AP

Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью Le Figaro выразил «серьёзные сомнения» по поводу отправки войск на Украину и призвал задуматься о последствиях такого решения. Он не может представить, что «страна Толстого и страна Бальзака вступят в войну», и считает, что «давно пора начать серьёзные обсуждения» мирного разрешения конфликта.

«Если для окончания войны мы будем ждать, что кто-то из сторон встанет на колени, то нужно приготовиться к драматическим последствиям», — подчеркнул бывший французский президент. По его словам, «мир танцует на краю вулкана»: Европе необходимо вернуть лидерство на континенте и создать условия для мирных отношений между Россией и её соседями. «Мы не можем мыслить бинарно, — считает Саркози. — Быть сильным с Путиным означает идти на риск прямых и жестких переговоров с ним, а не ввязываться в военную спираль с непредсказуемыми последствиями».

Николя Саркози также выступил против расширения Европы на восток, потому что это ослабит её автономию и усилит зависимость от США. Кроме того, включение Украины в ЕС и НАТО «никак не решит её существующие проблемы с Россией»: безопасность Украины можно обеспечить международными гарантиями и соглашениями, а Евросоюз способен выстроить крепкое партнёрство со страной без её членства.

Бывший французский лидер призвал не объяснять украинский конфликт узко и однобоко. Он подчеркнул, что Украина — это «мост между славянским и западным миром», «её призвание — оставаться звеном между этими двумя мирами, которые не похожи, но должны сосуществовать». Саркози напомнил, что Киев был первой столицей России, а украинцы и русские веками жили вместе, и на Украине проживают десятки миллионов русскоговорящих людей.


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